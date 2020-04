Kas sa ikka tead, kuidas kirjutada sõnu «karantiin» ja «garantii»?

Raadio Elmar hommikuprogrammi «Sõna-sõnalt» rubriigis võtsime tähelepanu alla parasjagu väga aktuaalse sõna «karantiin». Emakeele Seltsi töötaja Killu Mei tõdes, et on inimesi, kes kasutavad sõna valesti, kirjutades «garantiin», kuigi eesti keeles on korrektne kirjutada «karantiin».

«Täpselt ei tea ju kunagi, mis põhjusel sellised kogemata või tahtlikud vead keelekasutuses tekivad. Kuid ma usun, et siin võib olla põhjuseks kahe võõrsõna «karantiin» ja «garantii» sarnasus. Kui nüüd praeguses ärevas olukorras inimesed räägivad ühel kindlal teemal, siis äkki ärevusseisund tekitab vale keelekasutuse ja kirjutatakse ekslikult sõna «garantiin». Sõna «garantii» tähendus on hoopis midagi muud – see tähendab tagatist,» sõnas Mei.