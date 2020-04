Merlin Purge esitles raadio Elmar sotsiaalmeedias oma uut singlit: see on teraapiline ja rahu tekitav

Merlin Purge avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et uue loo kirjutas talle elukaaslane Margus Vaher. «Margus kirjutas viisi ja sõnad. Minu eelmise singli sõnum nõretas armastusest. See lugu on ilus ja kurb, räägib murtud südametest ja sellest, kuidas suhtes terveneda. Mulle endale tundub see lugu teraapiline, isegi rahu tekitav,» lisas ta loo kohta.

Muusik kirjeldas, kuidas ta kodus karantiini perioodi sisustab. «Mul läheb väga hästi! Kodus saab muusikat, tööd ja nalja teha. Mulle päris meeldib niisama mõnusalt aega veeta. Kodus olemisel on oma võlu, saab rahulikult olla. Margusega saab ka iga päev lollitada, mul on vedanud. Olen terve ja rõõmus,» rääkis ta.

Purge lisas, et viimane singel «Andesta mul» sai valmis ja viimistletud tänu pikale kodusolemisele. «Lugu ise oli küll telefoni juba varem üles võetud, kuid tänu pikale kodusele perioodile oli see võimalik nüüd päris valmis viimistleda. Laulu juurde on filmitud ka video, mis üles võetud Tallinna tänavatel. Loos kõnnib tüdruk tänaval, kes klaarib enda mõtteid. Video on alguses must-valge, hiljem muutub aga värviliseks - jalutuskäikudel on suur võim ja saab palju mõtteid enda sees ära klaaritud,» kirjeldas muusik.