Turguta oma organismi rohelise väetoiduga

Toitumisterapeut Kristel Uibo rääkis, milliseid väetoite tasub oma keha turgutamiseks loodusest valida. «Nõges ja naat on hetkel looduses kättesaadavad - nii metsas, põllul ja kraavipervedel. Nende taimede suurus on praegu kõige ideaalsema suurusega, neis on rohkelt vitamiine ja pealekauba on need ka väga mahlased,» rääkis Uibo.

Uibo selgitas, kuidas naati ja nõgest tarbida. «Need tuleks praegu ära korjata ja võib panna smuuti või salati sisse. Kuid võib lisada ka erinevatesse soojadesse toitudesse, mida te iga päev valmistate, näiteks pastadesse, suppidesse või kotlettidesse. Kui tahate kõik vitamiinid ja mineraalained sealt kätte saada, siis kuumutamise ideaalne temperatuur on 40 ja 60 kraadi vahel. Minu soovitus on see, et kombineerige kasutusvõimalusi. Osa nõgese või naadi kogusest lisage toorelt smuuti või lemmiksalati sisse, teine osa kogusest küpsetage ära,» lisas ta.

Toitumisterapeut jagas nõuandeid, kuidas väetoitudest salatit valmistada. «Te võiksite naati ja nõgest lisada salati baasasjadele. Oletame, et teil on jääsalat, millest teete salati põhja. Seejärel lisage peotäis naati või nõgest. Juhin tähelepanu, et praegusel ajal korjatud naadi või nõgese päevane kogus võikski olla üks peotäis,» sõnas ta.

Uibo lisas, millistest kohatest tasub naati ja nõgest korjata. «Vältige nende korjamist suurte teede äärest ning sellistest kohtadest, kus jalutatakse koertega. Samuti pole mõtet minna lautade juurde, kus taimede ümber võib olla sõnnikuhunnikuid - naat tõmbab kasvukohtades nitraadid enda sisse. Ideaalsed kohad on puhtad põllumaad ja metsaalused,» soovitas ta.

Terapeut lisas, et väeka umbrohu korjamiseks ei pea iga päev looduses käima. «Need säilivad ideaalselt klaasipurgi sees, kuid tuleks panna koheselt külmkappi. Nii püsivad need kenasti kuni kümme päeva,» rääkis ta.

Uibo jagas nõuandeid, kuidas nõgest korjata nii, et kõrvetada ei saa. «Õnneks praegu on ju paljudel kasutusel ühekordsed kindad, need aitavad kindlasti. Minu soovitus on see, et võtke taimest kinni hästi alt, praktiliselt juure juurest, nii nõges ei kõrveta teid. Kui kodus asute nõgest salati tarvis hakkima, laske kõigepealt kuuma veel alt läbi, see toimib kõrvetamise vastu. Kui panete nõgese otse smuuti sisse, siis vee alt pole vaja läbi lasta,» lisas Uibo.