Vanamees telefoniintervjuus: lapselapsed on minu juures maal karantiinis

Vanamees kõneles raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et ta sai hiljuti endale uue mobiiltelefoni. «Teate, juhtus selline asi, et mul läks uuel telefonil kuidagi taskulamp põlema ja enam ära ei osanud kustutada, pidin teibi ette panema,» oli ta uue nutiseadmega püsti hädas.

Vanamees rääkis, kuidas karantiinis olemine edeneb. «Lapselapsed on minu juures maal karantiinis. Arvestades olukorda, nad ei saa linna tagasi minna. Kuna ma olen riskirühmas, siis istume kõik koos toas, aknad on juba parasjagu udused. Õpetan neile loodusõpetust - põrsad, lehmad, kõik pidin laudast tuppa tooma. Teen neile e-õpet ilma arvutita. «Vanamehe film» mängib telekast hommikust õhtuni, see on osa kultuuriloo õppest,» lisas ta.