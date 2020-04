Kriisiõppe mobiilirakenduse «Ole valmis!» kasutus on märkimisväärses tõusutrendis

Naiskodukaitse juht Airi Tooming rääkis kriisiõppe mobiilirakendusest, mis kannab nime «Ole valmis». «Vastav mobiilne äpp on loodud kaks aastat tagasi, kuid oleme kogu aja jooksul tööriista päris kõvasti edasi arendanud. Rakendus sisaldab erinevat informatsiooni, kuidas valmistuda erinevateks kriisideks. Seal on palju teemasid, mis sobivad just tänasesse päeva, hõlmates põhjalikku esmaabi rubriiki ning olulisi telefoninumbreid. Rakenduses on meil uue lisana ka küberhügieeni alusõppe moodul,» sõnas ta.

«Aasta alguses oli rakendusel 20 000 allalaadimist, tänase seisuga on 31 000. Näeme, et äpi igapäevane kasutus on selgelt tõusutrendis. Meil on hea meel, et oleme saanud Eesti rahvani tuua olulise tööriista. Loodan, et selle kaudu saavad kasutajad õppida olulisi teadmisi,» lisas Naiskodukaitse esinaine.

App Store rakendus on allalaetav SIIT.

Google Play rakendus on allalaetav SIIT.

Juttu oli ka Sinilille kampaaniast, mis toimub seitsmendat aastat järjest Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing ning Naiskodukaitse eestvedamisel. Kampaania kutsub üles kandma Sinilille rinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks.

Tooming rääkis, mis tänavuse aasta kampaania korraldamise juures teistmoodi on. «Sõnum on meil ikka endine: toetame veterane ja näitame seda üles sellega, et kanname sinilille. Kuid sel aastal on sinilillede levitamine oluliselt keerulisem. Hetkel on neid võimalik soetada Selveritest, Stockmannist, R-Kioskitest, Coop'i kauplustest, kuid ka kampaania kodulehelt ostes. Traditsioonilisi perepäevi, spordiüritusi ja muid kokkusaamisi arusaadavatel põhjustel tänavu pole,» sõnas ta.

Kampaania raames kogutud raha suunatakse veteranide ning Kuressaare haigla toetuseks. «Mis puudutab Kuressaare haigla toetust, siis see mõte ei ole seotud vaid praeguse kriisiolukorraga. Esialgselt pidime toetama neid erinevate taastusravi seadmetega, see on osa meie kampaania laiemast eesmärgist. Nüüd näeme, et haigla võib ise otsustada, millise kulu katteks nad annetust kasutavad,» täpsustas Tooming.