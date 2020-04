NUKU teater rõõmustab lapsi sotsiaalmeedia vahendusel

«Selle ettevõtmisega on käimas teine nädal. Esialgu oli plaan, et vaatame, kuidas asi minema hakkab ja otsustame edasised käigud tagasiside põhjal. Siiani oleme saanud positiivset tagasisidet. Tundub, et see läheb inimestele korda ja praeguses ajas on see üksjagu oluline,» rääkis NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas.

Rajas selgitas, mille alusel tehakse etteloetava kirjanduse valik. «Oleme otsinud lugusid, mis on seotud meie teatriga. Tuleb tunnistada, et enamus autorite tekste oleme ka lavale toonud, seda nii hiljuti või siis kaugemas minevikus. Eelmisel nädalal luges Anti Kobin Jaanus Vaiksoo lasteluulet. Eile luges Lee Trei katkendi Oskar Lutsu jutustusest «Inderlin» ning täna loeb Karl Sakrits jutustust «Pinocchio seiklused». Nii me liigume oma valikutega,» kirjeldas kunstiline juht.

Kirjandust loetakse ette argipäevade õhtuti, algusega kell 20.00. «Seda saab jälgida otseülekandena NUKU teatri sotsiaalmeedia kanalil. Kui projektiga alustasime, siis tahtsime, et ettelugemise juures säiliks mingi teatri element, näiteks ainukordsus - see on ju teatrile omane. Ette loetud lood säilivad Facebooki kanalil seni, kuni ilmub järgmine lugu,» täpsustas Rajas.

NUKU teatri esindaja lisas, et otseülekandes ettelugemised on tehniliselt kõik sujunud. «Kõik näitlejad teevad neid lugemisi oma kodudest ja käepärase tehnikaga. Siiani on läinud kõik kenasti. See ettevõtmine on toonud meie tegemistesse palju elevust ja mängulisust. Näitlejad on väga head kohanejad,» lisas Rajas.

Rajas rääkis ka NUKU teatri projektist Raamaturiiul, mille raames annavad teatri töötajad põnevaid raamatusoovitusi.