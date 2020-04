Chalice avaldas oma seitsmenda sooloalbumi: laulan siis, kui laulab minu süda

«Uus album on ajastutruu. Poolteist kuud tagasi, kui see viirus hakkas siia jõudma, läks mulle teema kohe korda, nii otsustasingi sellest kõigest oma lauludes rääkida. Ma ei laula ainult viirusest endast, teen juttu ohtudest, hirmudest ja tunnetest - kõigest sellest, mida viirus on endaga kaasa toonud. Seal on teemaks nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi,» kirjeldas Chalice oma uut loomingut.

Muusik tunnistas, et albumi materjal on suuremas osas värskelt loodud. «Natuke on seal ka varasemaid asju, kuid üldjuhul on täitsa uus materjal. Panin kõik oma eelmised asjad ootele ja otsustasin avaldada uue albumi - see on ainuke asi, mida ma teha oskan ja loodetavasti aitab muusika sisustada nende inimeste aega, kes peavad praegu kodus olema. Teisalt ma loodan, et see teeb ka nende inimeste aega kergemaks, kes peavad hetkel tööd tegema,» lisas ta.

«Uue muusikaga andsin oma väikese panuse, nii hästi kui oskasin. Pole kindel, kas sellest abi on, aga südamest loodan. Laulan uue plaadi peal kõigest, ka armastusest ja igatsusest, sest sellest tuleb lihtsalt laulda. Nagu Vaiko Epliku laulusõnades on: «armastus päästab maailma!». Mina laulan siis, kui laulab minu süda,» sõnas muusik.

Mees kirjeldas, kuidas eriolukord tema töid ja tegemisi on muutnud. «Aega on vähem, ennem oli aega molutada asjade kallal, nüüd seda enam ei ole nii palju. Otsuseid tuleb vastu võtta kiirelt ning reageerida tuleb kiirelt, kõik asjad tuleb ümber mõelda. Selles mõttes on ideaalne aeg. Aga ega see maailm enam endine ei ole,» tunnistas ta.

Muusik lisas, et loometöö kõrvale tegeleb ta kodus ka söögitegemise ja laste abistamisega nende õppetöös. «Ega muu jaoks väga vaba aega ei jäägi. Lapsevanemad peavad küll oma töö kõrvalt e-koolis lapsi abistama, kuid õpetajatel on siiski oluliselt rohkem tööd. Õpetajad peavad ju lisaks ka lapsi suunama ning õpetama. Eks ta ole keeruline olukord, kuid siinkohal tahangi kiita õpetajaid, kes üritavad selle raske asjaga toime tulla,» rääkis Chalice.