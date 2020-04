Elmari muusikauudised

Anett avaldas duubelsingli «get by» ja sõlmis lepingu plaadifirmaga TIKS Rekords

Uus muusika on erilises formaadis ja välja antud duubelsinglina - koos originaalversiooniga on avaldatud ka loo demo versioon. See on klaveri ja vokaalipõhine pala muutmata kujul, avades nii võimaluse kuulata loo kõige esimest salvestust. Singli «get by» kaasautoriks on Joshua Stephenz aka Carl Tuulik, originaalversiooni produtsent on Sander Mölder, kellega koostööni jõuti sarnase muusikamaitse ja tunnetuse baasilt. Anett'ile omaselt sündis lugu justkui iseendale kirjutades: «Mind on alati inspireerinud suhete ja armastuse keerdkäikudest kirjutamine, see on eelkõige endale kirjutamine - emotsioonide ja tunnete lahti mõtestamine ning muusikaga sidumine. Lugu väljendab südamehääle kuulamist,» lisas artist. Duubelsingli väljaandmine märgib Anett'i jaoks ka soolokarjääri esimest lepingut plaadifirmaga, milleks on kohalik ilusa muusika väljaandja TIKS Rekords. «Olles suur kooskõla- ja vaibi-sõber, mitte just peaasjalikult lüürikalembene, lummas mind kunagi Anett'i «Don’t Pretend» ja selle akustiline versioon koos Jonas Kaarnametsaga. Sellest loost alates oli meie seisukohast uks Anett'ile avatud, et saaksime tulevikus koostööd teha. Tundsin, et sobime kokku ja sestap väga hea meel, et nii ka nüüd läinud on,» kommenteeris TIKS Rekordsi üks eestvedajaist Peeter Ehala. «Get by» muusika autorid Anett Kulbin, Carl Tuulik, Sander Mölder. Sõnade autorid Anett Kulbin ja Carl Tuulik.





Uus singel artistilt Elisa Kolk alias Elysa

Viis aastat tagasi Eesti Laulu finaalis looga «Superlove» kolmanda koha pälvinud Elisa Kolk ehk Elysa andis üle pika aja välja uue singli, pealkirjaga «Real Girls», mis pühendatud tublidele ja tugevatele naistele. Uue loo autorid on Elisa Kolk, Shelley Segal ja Vahur Valgmaa.





Uus lugu ja muusikavideo Bergilt

Laul on pealkirjaga Fable 2020. Marek Rosenberg artistinimega Berg on pikalt eesti muusikamaastikul figureerinud Artist. Näiteks osales Marek 2019 aastal Eesti Laulu poolfinaalis loo Supernova autorina ning see aasta osales Marek samuti Eesti laulu poolfinaalis loo Hingelind autorina. Marek on ühtlasi ka bändi Recovery asutaja ja eestvedaja ning tegeleb hobikorras ka näitlemisega. Järjekordse kaveri Robert Milesi loost Fable valmistas Berg eriolukorra tõttu kodus. Marek soovib kõigile head tervist ning lisab, et püsige kodus, nii me ka võidame koroona viiruse.

Carine Jessica avaldas albumilt uue singli

Lugu kannab pealkirja «Reisilaul». Uus singel pärineb märtsikuu alguses ilmunud albumilt «ctrl-alt-del». Loo autoriteks on Carine Jessica ja Mathei Florea. Lugu räägib soovist reisida ja kogu maailma näha. Hetkel, mil riigipiirid on teadmata ajaks suletud ning reisida ei saa, on see võimalus sulgeda silmad ja muusika saatel kujutluses kõik laulus nimetatud riigid läbi käia.



Põlva punk-rock grupil Helimõrv tuli välja uus lugu pealkirjaga «Inimesed, minge ära»