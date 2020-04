Ansambli Sibyl Vane uue albumi sõnum keskendub naisliini tähtsusele

Sibyl Vane on Pärnumaalt pärit bänd, kes tähistas hiljuti oma kümnendat sünnipäeva. Kollektiiv andis välja oma kolmanda albumi, mis kannab pealkirja «Duchess». Bändi liige Heiko Leesment ei tooks võrdlusjooni uue helikandja ja eelmiste albumite vahel. «Sellele albumile oleme lähenenud teistmoodi, soovitan kõigil kuulata. Uue plaadi katussõnumiks on «Duchess», see on sisu poolest seotud naisliiniga. Meie solist Helena on sõnu kirjutades mõelnud oma emale ja vanaemale, perekondliku naisliini tähtsusele. Helikandja on paljuski pühendatud meie emadele, laulude sõnad räägivad väga erilist keelt,» rääkis Leesment.

Muusik rääkis nende bändi laulukirjutamise protsessist. «Lugude kirjutamine näeb välja selline, et saame kokku ja kirjutame koos. Kuid tihti on nii, et Helena on kodus varasemalt mingi idee valmis loonud, näiteks viisijupi ja sõnade näol. See, kui palju originaalist alles jääb, on iga kord erinev,» lisas Leesment.

Sibyl Vane on kolmeliikmeline bänd, kuhu kuuluvad lisaks Heiko Leesmentile ka kitarrist-solist Helena Randlaht ning trummar Hendrik Liivik. Uue albumi loomisel kaasati ridadesse veel teisigi muusikuid. «Meiega ühines stuudio mõttes Tarvi Kull, kes toetab klahvpillide ja elektroonika osadega. Lisaks Tarvile on kaasatud ka kaks trompetimängijat, Chris Sommer ja Karl Kivi. Esitluskontserditele plaanisime minna laiendatud koosseisus. Üritused jäävad eriolukorra tõttu ära, kuid tegime meie veebikeskkonda e-poe ja sealt on võimalik uus plaat endale soetada,» rääkis Leesment.