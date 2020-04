Kuidas leevendada kinoigatsust? Mubi platvorm toob vaatajateni iga päev ühe tasuta väärtfilmi

Europa Cinemas võrgustikku kuuluvad kinod kutsuvad eriolukorra ajal väärtfilmide sõpru filme vaatama voogedastusplatvormil Mubi, kus saab kolme kuu vältel filme vaadata täiesti tasuta. «Mubi platvorm on pärit Inglismaalt ja positsioneerib end väärtfilmide peale. Iga päev pannakse üles üks tasuta film ja see püsib seal kuni 30 päeva. Seal on suur ja väljakutsuv valik filme, erinevatest maailma nurkadest,» rääkis Elektriteatri esindaja Andres Kauts. Eestis kuuluvad Europa Cinemas võrgustikku väärtfilmikinod Artis, Sõprus, Tartu Elektriteater ja Võru Kannel.

«Meil on Mubiga väike partnerlus. Kuna meie kinode uksed on ajutiselt suletud, siis meil on rõõm teha väike kingitus filmisõpradele,» rääkis Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts, kes soovib, et ligipääs headele filmidele ei katkeks ajal, mil kinod on suletud. «Kes hetkel palju häid filme vaatab, on ka hiljem suur kinosõber. Kui veel filme koos perega vaadata, siis see annabki juba natuke kinokogemuse,» sõnas ta.

«Kõik soovijad saavad Mubi keskkonnas teha endale 90 päevaks tasuta proovikonto. Kuid eks neid voogedastusplatvorme on palju. Kes tahavad uuemat Hollywoodi filmiklassikat vaadata, siis Netflixis ja Amazon Prime'is on ühtteist saadaval. Lisaks soovitan ka ERR kultuuriportaali, seal on üles laetud Eesti filmiklassika pärlid - ma iga päev imestan, kui häid asju nad üles on leidnud,» lisas Kauts.

Elektriteatri esindaja andis soovituse, kuidas kodustes oludes filmi vaadates saab parima elamuse. «Filmi tuleks vaadata järjest ja segamatult. Ei tasu filmi kogu aeg pausi peale panna, siis kogemus ei ole terviklik. Tore, kui saab filmi nautida koos kaaslasega, ikka hea ju, kui saab koos naerda ja elamust jagada,» rääkis ta.