Telesaade, mis räägib kuulsuste lapsepõlvest: seekordseks külaliseks on skandaalne Katrin Lust

Täna õhtul on Kanal 2 eetris põnev lapsepõlvesaade «Põrsapõli». Seekordses saates paljastatakse uuriva ja skandaalse teleajakirjaniku Katrin Lusti noorusaeg. Saatejuht Ele Adamson rääkis raadiole Elmar, kellest veel algaval hooajal saateid on tulemas.

«Kes ei tahaks piiluda kuulsa inimese lapsepõlve ja saada sealt midagi põnevat teada? Mul endal oli väga huvitav seda saadet teha. Katrin Lustiga tulevad teemaks näiteks perverdid ja surnuaed. Miks see nii on? Vaadake saatest järele! Räägime ka sellest, miks ei saanud Katrin Lustist baleriini,» täpsustas saatejuht.

Adamson lisas, et tulevastes saadetes on külalisteks samuti väga tuntud näod. «On tulemas saade armastatud Robert Rooliga, kes on otsesaate «Õhtu!» üks juhtidest. Lisaks räägime ka Marko Kaljuveeri ja Anneli Lahega. Nad kõik on nooruses põnevaid tükke teinud. Kaljuveer avaldab saates midagi sellist, mida ta siiani on avalikkuse eest saladuses hoidnud,» sõnas ta.

«Põrsapõli» saatejuht Ele Adamson tunnistas, et on juba lapsest saati soovinud näitlejaks saada. «Kui sa väga unistad millestki, siis see kipub täide minema. Minust küll näitlejat ei saanud, kuid kui saate autor Martin Mae pakkus mulle saatejuhi ametit, haarasin sellest kohe kinni,» rääkis Adamson.

Adamson omab varasemast tööelust nii tele- kui ka raadioeetri saatejuhi kogemust. Ta on juhtinud raadios Elmar erinevaid saateid, teiste hulgas «Eesti lugude edetabel», «Kuula terviseks» ja »Õhus on armastust». Muuhulgas on ta kaks hooaega toimetanud ja juhtinud Kanal 2 saadet «Meie kaunid kodud». Oma igapäevatöös hoiab ta silma peal raadio Elmar sotsiaalmeedial. «Mulle meeldivad erinevad projektid, sest see pakub mõnusat vaheldust tavalisse argipäeva,» lisas ta.