Eesti suurim fotovõistlus alustas taas: märka loodust, tee kaunis foto ja saada see konkursile

Riis kirjeldas, mida eestlastele meeldib loodusfotodele kõige enam jäädvustada. «Meie võistlusel on palju erinevaid kategooriaid. Loomade, lindude ja putukate pildistamine on hästi populaarne. Kuid loomulikult on ka kauneid maastike fotosid. Loodusfoto jäädvustamine pole mitte ainult looduse tundmisega seotud, see on ühtlasi ka kunstiline harrastamine. See on ka selle ettevõtmise põhimõte: loodust tuleb märgata ja tunda...seejärel jäädvustada,» sõnas ta.

Tänavu toimub esimest korda ka «Humoorika looduspildi» konkurss, mille tähtaeg on 10. mail. «Elu on praegu nagu kannel, mis heliseb kahel keelel. Ühel pool on mure ja teisel pool rõõm. Seetõttu mõtlesimegi, et ei tee mitte ainult loodusfotode eriauhinnana humoorika pildi osa, vaid teeme lausa eraldi võistluse. Kui ühe kuu jooksul nüüd saata mõni lõbus ja humoristlik pilt, siis tahame neid näidata maikuus toimuval veebinäitusel. Tahame pakkuda inimestele rõõmu ja karta on, et mais veel täielikku liikumisvabadust meil ei ole. Kutsun julgemalt kõiki «Humoorika looduspildi» konkursil osalema, seal pole tehnilised nõuded nii tugevad, oluline on vau-efekt. Peamine, et oleks naljakas töö ja looks head tuju,» sõnas Jaan Riis.