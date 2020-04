Millal tasub partnerist lahku minna ja kuidas on mõistlik seda teha?

Raadios Elmar on juba aastaid olnud reedeõhtune saade «Õhus on armastust», mille raames oleme kokku viinud sadu üksikuid südameid. Kuid paraku toob elu ette olukordi, mil paarid otsustavad ka lahku minna ja seda väga erinevatel põhjustel. Rääkisime hommikuprogrammis, kuidas võtta vastu otsus lahkumineku osas ja kuidas protsessi viia läbi võimalikult valutult. Väärt nõuandeid jagas pereterapeut Anneli Liivamägi-Hitrov.

«Kokku saadakse ju ikka õigetel, ilusatel ja armsatel eesmärkidel. Inimene, kellega asutakse koos elama, tundub sel hetkel nii õige ja armas. Kuid me tuleme kõik oma kodudest, perekonnamudelitest ning väljakujunenud väärtushinnangutega. Meil kõigil on oma eeskuju, mille alusel arvame, milline see õige pereelu võiks välja näha. Kui nüüd kahe erineva taustaga inimese peremudeli eeskujud kokku viia, ei pruugi need alati omavahel ühtida,» tunnistas terapeut.

Naine rääkis, miks suhtes tekib pettumuse periood. «See on mingis mõttes illusioonide purunemise aeg. Miks nii? Tihtipeale seatakse oma partnerile ootused juba suhte algusperioodil. Teatud aja pärast ollakse aga pettunud, kui avastatakse, miks kaaslane ometigi ei vasta nendele ootustele. Imestatakse, miks partner pole selline, nagu ollakse harjunud nägema oma lapsepõlvekodu käitumismudelite pealt. Sellisest suhtumisest tekivad suured probleemid ja need tihti ajavad inimesi ka lahku,» kommenteeris ta.

Terapeut andis nõu, millised on esimesed ohumärgid suhtes. «Üks moment on see, kui sa näed, et su kaaslane pole valmis sinuga murekohtadest rääkima, kaasa mõtlema ega arutama. See võib väljenduda selles, et partner eitab kõike ja arvab, et suhtes pole midagi viga. Tasub meeles pidada, et suhe on alati võrdne partnerlus. Kui üks pool üritab ning teine pool üldse vastu ei tule, siis on see üks ohumärkidest. Siin ei olegi midagi teha, see suhe on paigast ära,» lisas ta.

Terapeut tegi juttu ka suhtevägivallast. «Füüsilise vägivalla suhtes on vastus otsene ja selge: ära talu seda ja otsi abi. Kuid palju keerulisem on emotsionaalne vägivald, seda ära tunda on märksa raskem. Kui oled harjunud oma peres negatiivse sõnavara ja alandamisega, siis sa ei pruugigi oma suhtes sellest hästi aru saada. Üks indikaatoritest on kindlasti halb enesetunne. See on selline tunne, et sind ei väärtustada. Võid kogeda, et «miks ma pean tundma end kogu aeg alandatuna» või «miks minu sõnumiga ei arvestata»? Need on teatud märgid, kuidas emotsionaalset vägivalda ära tunda,» lisas ta.

«Lisaks on ka paare, kes on koos vaid laste pärast, kuigi omavahel pole enam mingit läbisaamist - kodus käib pidev halvasti ütlemine või siis üldse ei räägita. Tegelikult on väga tihti nii, et see mudel ei toeta enam ka lapsi. Lapsed vajavad toimetulevaid vanemaid. Kui need vanemad saavad eraldi elades omavahel paremini läbi, siis lastel on neist palju rohkem kasu. Kindlasti tuleb lastega nendel teemadel rääkida ja neile asju selgitada,» lisas pereterapeut.

Liivamägi-Hitrov rääkis, kuidas teha lahkumineku otsuse osas esimene samm. «Kõigepealt, mõtle läbi ja võta selleks rahulikult aega. Seda otsust ei tohi teha kiirustades! Mida põhjalikumalt on see teil omavahel lahti räägitud, seda parem. Olenevalt olukorrast, tehke siis juttu kas näiteks erinevatest taustadest, iseloomude mitteklappimisest või ühise tuleviku mittesobivusest. Kirjeldage, et mida te suhtest tegelikult ootate. Kui kõik sellised jutud on lahti räägitud, on ka kergem see otsus vastu võtta. Haiget saab alati siis, kui protsess on olnud kiire või kui lahkuminek on olnud vaid ühepoolne otsus. Kõige hullem on see, kui jäetakse maha tekstisõnumi või kirja teel. Mida paremini ja selgemini te asjad läbi arutate, seda parem. Minu soovitus, võtke aega,» lisas ta.

Suhteterapeut tegi juttu ka omavahelisest suhtlemisest hetkel kehtiva karantiini perioodi ajal. «Praegu oleme sunnitud palju nelja seina vahel koos aega veetma. Olukord annab väga hea võimaluse asjadest rääkida. Ma loodan, et te hoiate ja toetate üksteist,» sõnas ta.