Dramamama salvestas USA's oma kolmanda stuudioalbumi

Eesti rokkbänd Dramamama andis välja uue plaadi nimega «Uphill Battle». Järjekorras kolmas täispikk stuudioalbum on salvestatud USAs, Nashville’is, Loud Recording Studios.

Bänd alustas tegevust aastal 2008. Mikk Tammepõld rääkis, kuivõrd on kollektiivi loominguline käekiri muutunud. «Mingil määral on teatud jooned jäänud. Seal on äratuntavat sound'i ja helikeelt, mis on ka meie eelnevate albumite pealt kuulda. Aga eks me oleme natuke ikka arenenud ka,» muigas ta.

Dramamama tegevuses on olnud viimased kaheksa aastat loominguline paus. Tammepõld lisas, millest pikem puhkus tingitud oli. «Sellel on tegelikult väga lihtne põhjendus. Meie kitarrist Laur Joamets kolis seitse aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse, Nashville'i. Seetõttu ongi meil olnud distantsuhe ja ansamblit pole saanud aktiivselt teha. Kui Laur on Eestis käinud, siis oleme andnud üksikuid kontserte. Paar aastat tagasi tekkis mõte, et kui läheme Laurile USA'sse külla, teeme seal koos plaadi. Mul on väga hea meel, et selle sammu ette võtsime - valmis on üks väga äge album,» rääkis Tammepõld.

Muusik kirjeldas, milline oli USA's plaadi salvestamise kogemus. «Võiks ju öelda, et seal on suuremad stuudiod ja mikrofonid, kuid laiemas plaanis on kõik sarnane, nagu meil. Samas, ajalugu ja kultuur, mis puudutab USA muusikatööstust, on seal oluliselt pikem kui meil. Salvestamisel kasutasime paar sellist uut tehnilist nippi, tänu millele oli stuudiotöö tegemine sujuvam. Väga äge oli teha plaati hoopis teises keskkonnas, kuid üldjoontes on kõik sarnane nagu Eestis,» lisas ta.

Tammepõld rääkis, mida Dramamama liikmed veel USA's ette võtsid. «Lisaks stuudiotööle, Laur organiseeris meile ka kultuurilist programmi. Nashville's elab üldse rekordiliselt palju muusikuid. Sealne kesklinn on omamoodi elamus, kus iga baari kõrval mängivad jootraha eest väga erinevad artistid. Kuid on palju ka piletitega üritusi, kus näeb juba tõsist maailmaklassi. Kuulsime head muusikat ja suurepärast pillimänguoskust. Oli päris palju ägedaid artiste. Lisaks nägime ka Lauri uut bändi, kus ta mängib, selleks on Drivin N Cryin. Elamusi oli meil omajagu, lisas ta.

Raadio Elmar hommikuprogrammis mängiti lugu «End Of The Line». «See on meie esimene singel uue plaadi pealt. Laul sai kirjutatud viimane kord, kui Laur Eestis käis. Võib öelda, et see lugu on kummardus biitlitele,» lisas Tammepõld.