Maarahva tähtsaim püha on jüripäev: 22. aprillil süüdatakse märgutuled üle Eesti

Ajakeskuse Wittenstein uksed on eriolukorra tõttu küll hetkel suletud, kuid kontori poole pealt käib vilgas asjaajamine. «Vaatamata suletud ustele meil töö ikkagi käib. Planeerime uusi näituseid, teeme korraldusi erinevate programmide osas ja valmistume muidugi ka selleks, et saaksime varsti külastajaid vastu võtta,» rääkis Eliis Õunapuu raadio Elmar hommikuprogrammile.

Ajakeskus valmistab ette 22. aprillil aset leidvat suursündmust, mis tähistab Jüriöö ülestõusu. Seda tehakse vastavate traditsiooniliste tulede süütamistega, nagu on ajast aega Eestis tehtud. «Meie keskus asub Paides, Eestimaa südames. Paides on jüripäeva tähistatud juba ligikaudu nelikümmend aastat. Teada on ka fakt, et Jüriöö ülestõusu ajal kutsuti neli kuningat Paidesse läbirääkimistele, kus nad ka hukati. Paidel on kohustus hoida elus nende kuningate mälestust. Ajakeskus on ühtlasi ka mäluasutus: meie kohustus on tutvustada inimestele Eesti rahva traditsioone ja juuri, et inimesed neid rohkem hoiaksid. Meile on oluline, et eestlased tähistaksid maarahvale omaseid pühasid, sellest ka «Jüriöö märgutulede» ürituse korraldamine,» sõnas Õunapuu.

«Jüripäev on maarahva tähtsaim püha ja seda on tähistatud muinasajast saadik. Viimasel ajal on see küll natuke tahaplaanile jäänud, kuid meie loodame, et inimesed hakkavad seda taas väärtustama,» lisas ajakeskuse turundusjuht.

22. aprilli õhtul kell 21.00 toimub üle-eestiline aktsioon nimega «Jüriöö märgutuled 2020». Oma märgutuli tuleb registreerida SIIN. «Ka meie süütame Paide kindluse vahitornis märgutule, mis kutsub inimesi üle Eesti, et süüdata tuli oma koduhoovides. Selle ettevõtmisega tahame näidata, et Eestimaa küla elab. Meie kodulehel on ka sündmusest otseülekanne, kus esineb kultuuriminister Tõnis Lukas ja peaminister Jüri Ratas. Tutvustame jüripäeva kombestikku, esinevad Siiri Sisask ning VLÜ,» lisas Õunapuu.

«Hetkeseisuga on registreeritud üle 400 märgutule asukoha, kuid neid tuleb aina juurde. Juhin tähelepanu, et märgutuli ei pea olema ilmtingimata lõke. See võib olla ka tõrviku, küünla või laterna süütamine. Kõik saavad sündmusest osa võtta. Kuid panen siinkohal märgutulede süütajatele südamele, et kõik püsiksid kodus ja ei korraldaks kogunemisi. Käituda tuleb vastavalt Terviseameti ja Päästeameti nõuetele,» sõnas Õunapuu.