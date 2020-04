Elmari muusikauudised

Sel nädalal lisandus palju uut muusikat. Henri Laks avaldas uue loo pealkirjaga «Mis tulnud vaevaga» ja Jüri Homenja poolt on uuestisündinud lugu «Pihtimus», mille produtseeris Peeter Kaljuste. Jana Kask tõi ühes nädalas välja lausa kuus uut lugu! Jana Kask lendas 2008. aastal tähena muusikataevasse, kui võitis telesaate «Eesti otsib superstaari» teise hooaja. Nüüd üllatas Kask fänne uute lugudega, millest kolm on ingliskeelset ja kolm on venekeelset lugu. Uute lugude autor on Jana Kask ja klaveril saadab teda Alvar Seeberg. Laulude muusikavideod on filmitud Kolga mõisas.





Kruuv andis välja uue muinasjutulise loo

Pärast Eesti Laulu konkursil osalenud «Leelot» on Kruuv väljas uue looga, mis kannab pealkirja «Maagia». Laulu teema on inspireeritud muinasjutust, mida laulja Allan Kasuk oma lastele luges. Muinasjutt sellest, kuidas kuningriiki valitses tõsidus selle hetkeni, mil printsess kogu maailma naeratama pani. Uue loo sõnad ja muusika on kirjutanud Allan Kasuk.





Trad.Attack!’i plaadiesitluskontsert Saku Suurhallis lükkub 26. septembrile

Sel reedel ilmus Trad.Attack!’i uus album «Make Your Move» ning kõige kindlam ja kiirem viis see endale saada ka füüsilisel kujul - nii CD, vinüüli kui kassetina, on teha tellimus bändi koduleheküljel. Ühtlasi annab bänd teada, et uue albumi esitluskontsert Saku Suurhallis, mis pidi toimuma 23. mail lükkub sügisesse ja toimub 26. septembril.



Paide indibändil Andur on valmis saanud uus lugu

Uue loo kohta lisab ansambel Andur: «Hakkasime millalgi mullu suvel tasapisi uut materjali salvestama ja see «Hirmu katedraal» oli üks esimesi, mis oli loona olemas ja mille kallal stuudios tegutsema hakkasime. Nüüd jäi bänditegemine seoses koroonaga pausile, aga kuna mõned lood olid juba täielikult sisse mängitud, mõtlesime, et võiks mõne neist ära vormistada. Kuna praegu on suhteliselt hirmus aeg, siis tundus energiline ja keskmisest traadisem «Hirmu katedraal» sobilik valik.» Lugu on kirjutatud, lauldud, mängitud ja salvestatud Ans. Anduri poolt, miksis ja masterdas bändi kitarrist Gert «Paju» Pajuväli.



Uus lugu ansamblilt «Must Panter»

Ansambel «Must Panter» on valmis saanud uue loo, mis kannab pealkirja «Ma läe’n», muusika ja sõnad on loonud Stina-Mari Pärlin. Kitarrimäng on Roomet Feigenbaumilt ja laulab Stina-Mari Pärlin. Lugu on salvestatud 11. aprillil Kurekülas ja laulu produtseeris Roomet Feigenbaum.





Uus lugu Supernovalt