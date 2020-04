Anett: kõige rohkem tunnen puudust reisimisest

Anett tunnistas raadiole Elmar, et kuigi eriolukord on keeruline aeg, siis muusika on just see, mis igapäevaselt aitab toime tulla. «Muusika aitab mind välja, nii kirjutamise ja uue muusika kuulamise poole pealt. Nii palju head muusikat antakse hetkel välja, see on kõige positiivsem osa kogu sellest olukorrast,» sõnas ta.

Muusik avaldas hiljuti loo «get by», laulu juurde kuuluv video on üles võetud New Yorkis. «Kõige rohkem tunnen hetkel puudust reisimisest. Mulle väga meeldib ringi rännata. New Yorkis käisin eelmise aasta septembris, see koht on juba teada loovuse ja loome keskne koht. See oli muusikaga seotud reis, kirjutasin uut materjali, ammutasin inspiratsiooni ja tutvusin ägedate inimestega. Kogu tegevuse juures valmis ka uus muusikavideo minu viimasele singlile,» lisas ta.

Värske lugu «get by» ilmus topeltsinglina, millest üks versioon on avaldatud demona. «Soov oli kuulajateni tuua võimalus, kus nad saavad ise tajuda erinevust, kuhu üks lugu aja jooksul jõuda võib. Demo versiooni laulab kaasa Carl Tuulik aka Joshua Stephenz, kirjutasime selle laulu koos. Hiljem liitus Sander Mölder, kes materjali produtseeris. Mölder on kaaskirjutanud topeltsingli teise versiooni,» täpsustas Anett.

Muusik rääkis Eesti muusikast ja tõi välja praeguse hetke isikliku TOP3 valiku.

1. Yasmin «Illusions».

«Yasmin on siiamaani räpiga oma muusikat sidunud. Kuid mulle väga meeldib tema viimane EP, sest see on palju meloodilisem. Ta on ägeda ja võimsa häälega laulja. Mulle meeldib, et ta on seda kõike muusikasse pannud.»

2. Trad.Attack! «Armasta mind»

«See lugu on koos Vaiko Eplikuga tehtud. See on hästi ilus ja läheb esimese kuulamisega kohe väga hinge. Praegusel pandeemia ajal, kus tuleb palju üksi olla, läheb see laul õigesse kohta. Omasid tuleb meeles pidada ja armastada neid nii, nagu hetkel kaugelt saame seda teha.»

3. Anett feat. Sander Mölder «get by»