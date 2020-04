Terminaator annab volbriööl võimsa kontserdi, playlisti koostavad seekord fännid

Jaagup Kreem tunnistas raadio Elmar hommikuprorgrammis, et tänavu on ta oma mootorrattal läbinud juba tuhatkond kilomeetrit. «Minu motohooaeg algas sel aastal juba 3. jaanuaril, Lõuna-Aafrikas. Kuid nüüd sõidan Eestis palju. Just mõned päevad tagasi käisin näiteks Haapsalu kandis. Väga ilus ilm oli ja kõik oli mõnus,» rääkis ta.

Kreem rääkis, kuidas talle pandeemia aeg mõjunud on. «Eks muidugi on imelik. Kuid ma olen selline inimene, et ma ei lase endale masendust ligi. See veel puuduks tänases hallis päevas! Katsume oma asjadega hakkama saada ning elame ise oma elu huvitavaks,» sõnas ta.

Muusik tõi välja, et tema tavapäraselt esinemisrohked nädalavahetused on asendunud mõnusalt vaikse ajaga. «Möödunud reedel käisin näiteks koerakutsikaga arsti juures, võtsin merel võrke välja ning tegin mootorrattaga paarisaja kilomeetrise tiiru,» naeris ta.

Kreem lisas, et muusika loomist kriisiaeg ei sega. «Stuudios käimisel on nagunii täna teine mõte, kõigil on ju arvutid olemas. Mul endal on kogu vajaminev varustus kodus olemas ja saan sellega ka salvestada,» rääkis ta.

«Küll aga pidime 1. juunil ilmutama uue albumi, kuid seda pole mõtet hetkel välja anda - ei saa ju korraldada müüki toetavaid kontserte. Tõenäoliselt tuleb plaat välja siis 1. septembril,» lisas Kreem.

Kreem rääkis äsjailmunud singlist «Tavaline tüdruk». «Alguse sai sellest, et tundsin end natuke häiritult, kui meie poliitikud ja muud tähtsad inimesed räägivad avalikult «keskmisest ja tavalisest eestlasest». Minu tutvusringkonnas pole mitte ühtegi tavalist inimest, kõik on erilised! Minu hinnangul on iga inimene üks ja ainukordne. See lugu räägib elus kannapöörde tegemisest ja inimese arusaamisest, et ta on eriline,» kirjeldas ta lahti uue loo sõnumi sisu.