Kasulik ja maitsev: kuidas valmib mõnus kodune supp?

Hardi Nurmine rääkis hommikuprogrammis, et kõige parem söögitegemise nipp on hea etteplaneerimine. «Ma ütleks, et see on isegi edu võti! Lõuna- ja õhtusöögi tarvis peaks valmistuma juba peale eelmist söögikorda,» soovitas ta.

«Karantiiniperioodil on suur probleem see, et külmkapi uks kipub liiga tihti kinni ja lahti käima. Hea, kui on varnast võtta lihtne supi retsept. Supp on toiduna väga kerge, samas toitev. Väga palju vitamiine on vees lahustuvad - supi puhul lahustuvad need leeme sisse. Suppi võib algusest lõpuni ise teha, kuid võib osta ka valmis puljongi. Ma isiklikult ei soovita kasutada puljongi kuubikuid, kuigi need on laialdaselt levinud ja maitselt kergesti äratuntavad. Oluliselt parema maitse saate siis, kui puljongi ise keedate,» tunnistas Nurmine.

Mees jagas soovitusi supi põhja tegemisel. «Supi põhja tegemine on tähtis meelde jätta endale. Ideaalne on kasutada selleks sibulat, varssellerit ja porgandit. Meil võiks olla üks osa sibulat, pool osa sellerit ja pool osa porgandit. Need tuleks hakkida võimalikult peeneks, kuumutada pannil läbi, valada potti, panna külm vesi peale ja lasta keema tõusta. Kui me teeme lihaga supi, siis on hea ka lihakraam hakkida, pannilt läbi lasta ja panna samuti köögiviljade hulka. Kõik ülejäänud on juba maitsestamise mäng,» lisas ta.

«Võite seejärel lisada värskeid ürte, praegu on juba olemas rohelist sibulat ja peterselli. Kui tahate teha veidi eksootilisemat suppi, lisage kookoskoort ja karripastat - need on poes saadaval valmistootena. Kui soovite teha püreesuppi, pange kogu kraam supi valmimise järel blenderisse! Variatsioone on nii palju, meelde tuleb jätta põhi, milleks läheb vaja vaid porgandit, sibulat ja sellerit. Soola ei maksa ka unustada, see toob kõik maitsed ilusasti välja, loomulikult tuleb seda kasutada mõõdukalt,» rääkis tippkokk.

Nurmine lisas, et lihasupi puhul võib porgandit, sellerit ning sibulat rohkem kasutada, kalasupi puhul tasub nendega tagasihoidlikum olla. «Kala on ise nii delikaatse maitsega. Eriti kui teete supi valge kalaga, jälgige, et ei tuleks porgandi supp. Porgand on nimelt väga salakaval köögivili - tundub küll, et on tavalise maitsega, kuid supi sees on maitse teinekord tugevalt tunda,» lisas ta.