Nädalavahetusel toimub heategevusjooks, mille osalustasud annetatakse Toidupangale

Sel nädalal toimub virtuaalne heategevusjooks, mille osalustasu annetatakse Eesti Toidupangale. Üritust korraldab SportID International OÜ koostöös AS Postimees Grupi ja Eesti Toidupangaga. Registreerimisplatvorm asub Sport ID keskkonnas.

Liina Peäske selgitas, mida mõeldakse virtuaalse jooksmise all. «Seda saab väga lihtsalt teha. Mine jooksu registreerimislehele. Kõigepealt lisage end Sport ID kasutajaks, seejärel valige teile sobiv osalemise summa ning eelistatud distants. Jooksu või kõndimise saate sooritada 1.-3. maini. Sport ID keskkonda tuleb hiljem laadida kinnitav foto selle kohta, et olete antud distantsi läbinud. Just nii ongi Toidupank toetatud ja jooks tehtud,» selgitas ta.

Toidupanga esindaja lisas, et eriolukord toob aina abivajajaid juurde. «Ma ei ole täna kindel, kas kõik, kes abi vajavad, on täna seda saanud. Täitsa võimalik et, paljud pole lihtsalt oma murega Toidupangani jõudnud. Siinkohal kutsungi üles: kes tunneb, et vajab toiduabi, võtke ühendust oma elukohajärgse sotsiaaltöötajaga. Võimalusel lisatakse teid samuti toidusaajate nimekirja, et te hätta ei jääks,» soovitas Peäske.

Peäske tõi välja, et võrreldes kriisieelse ajaga, on häid toetajad aina juurde tulnud. «Tõsi ta on, rahaliste toetuste protsent on hetkel kasvanud. See annab meile võimaluse osta seda toitu, mis on kogumispunkides jäänud kriisiolukorra tõttu saamata,» rääkis ta.

Heategevusjooksul osalejate vahel loositakse ka auhindu. «Jagamisele lähevad Postimehe digipaketid, mis kehtivad pooleks aastaks. Kogu heategevusjooksu idee oli puhtalt Postimehe initsiatiiv ja meil oli väga lihtne sellega kaasa tulla,» sõnas Toidupanga esindaja.