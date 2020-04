Helilooja Mikk Targo: Youtube ja Spotify on teinud meile suure karuteene

Muusika ümbritseb meid kõikjal. Kas olete mõelnud, et ka muusika loomisel ning selle kasutamisel on oma hind? Aga miks me peaksime muusika eest üleüldse maksma? Asjaolusid selgitas muusik ja helilooja Mikk Targo.

«Need on head küsimused. Ma küsin vastu...kui teil tuleb torulukksepp tööd tegema, kas te jätate talle hiljem maksmata? Ei jäta ju?! Muusikat võib teha oma lõbuks, mis on ka väga tore. Kuid kui sa suhtud sellesse juba tõsisemalt, siis on see sinu elukutse. See tähendab, et sa koolitad end ja pühendad meeletu aja selle tegemiseks. Reeglina ongi nii, et kui bänd või artist alustab oma tegevusega, siis seda tööd ei tehta kaheksast viieni, sellesse panustatakse ööpäev läbi ja tegemist on väga intensiivse protsessiga. See on amet ja selle eest tuleb ka tasu maksta,» rääkis Targo muusikute elukutsest.

Targo lisas, et tasuta muusika jagamise tulemus võib olla kahtepidine. «Tasuta levitamist on ju tehtud ka, kuid see on põhimõtteliselt ise oma oksa saagimine. Kui inimesed on artisti tasuta esinemistega ära harjunud, siis hiljem raha eest ei pruugi enam publikut olla. Hea näide oli bänd nimega Cartoon. See tekkis äkki ja kadus ka äkki. Nende laul läks tasuta jagamisse, Youtube'i keskkonnas on neil küll miljoneid vaatajaid, kuid bändil tööd ei ole,» lisas ta.

Helilooja selgitas, kuidas raha tehtud töö eest autorini jõuab. «On olemas Eesti Autorite Ühing ja Eesti Esitajate Liit, nende taga on kollektiivsed ja suuremad lepingud. Autoritasud tulevad näiteks raadiotest, teledest, kohvikutest ja baaridest. See on siis võimalus, mille alusel muusik saab reaalselt raha teenida,» sõnas ta.