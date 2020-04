Kadri Voorand soovib maailma uue versiooniga kaasa minna

Sel nädalal kuulutati Aasta Jazzansambliks 2020 Kadri Voorandi duo Mihkel Mälgandiga. Voorand rääkis raadiole Elmar, mis tunded teda valdavad auhinna saamise järel. «Meid on jazzmaailmas ju niivõrd vähe, eriti veel Eestis. Seega mul ainult rõõm, et meie muusikast räägitakse! Kuigi, kui päris aus olla, siis ma ei tea, kui «jazz» ma tegelikult olen. Meie duo mängib küll mängib jazz'i, kuid samas esitame ka popmuusikat ning folki. Aga loomulikult on mul suur rõõm auhinna üle,» tunnistas ta.

Voorand rääkis, et koos Mälgandiga loodud hiljutine plaat on üles salvestatud saunamajas. «See sai tehtud ajutiselt ülesehitatud stuudios, mis asub päriselt saunamajas. Materjaliga on läbi põimunud erinevad lood loodusest, mis ümbritsevad seda sama saunamaja asukohta,» avaldas muusik.

Värske album «In Duo with Mihkel Mälgand» on jõudnud ka laia maailma, sest muusikud lõid käed rahvusvahelise plaadifirmaga ACT. Voorand täpsustas seejuures, kuidas kriisiolukorras muusika levitamine õnnestub. «Tuleb kuidagi kohaneda praeguse olukorraga, nii nagu see digitaalses maailmas käib. Maailma uue versiooniga tuleb kaasa minna ja õppida selle sees toimetama. Muusika tegemine eriolukorra tõttu küll katki ei jää, näiteks hiljuti andsin Saksamaa kanali jaoks intervjuu otse saunast,» lisas Voorand.

29. aprillil kell 20.00 annab Voorand kontserdi samuti oma kuulsast saunamajst. Muusikaline rännak kannab pealkirja «Armastus võidab kõik» ning tingituna hetkeolukorrast musitseerib ta kahekesi oma klaveriga. «Selle ettepaneku tegi mulle Rakvere kultuurikeskus. Nad soovisid oma Facebooki lehel teha kontserdi, et oma kogukonda rohkem liita, seetõttu pöördusid nad minu poole. Neid live'i jõudmise lehti on veel teisigi, mind on täna lihtne üles leida netiavarustest! Digikontserdile saab osta ka vabatahtliku pileti. Mul oleks nii hea meel, kui inimesed saadaksid pilte, kuidas nad kodus kontserti kuulavad,» rääkis muusik.