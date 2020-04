Tippkokk soovitab: kuidas valmistada kanaliha nii, et see jääks maitsvalt mahlane?

«Paljud mõtlevad täna juba sellele, et talvefiguur tuleks talvekorterisse pakkida. Seetõttu soovitan tarbida ka kanafileed ja antud juhul valmistada toidukord näiteks kanafileest tehtud hakklihast. See on fitness toode, mille rasvasisaldus on väga väike,» soovitas Nurmine.

Nurmine rääkis seejärel küpsetamise protsessist. «Seda ei pea kartma, et kotlettide praadimisel õli liigselt toidu sisse imbub. Trikk on lihtsalt selles, et õli peab olema parasjagu kuum ja nii see hakkab kohe liha pinda sulgema. Mina pole täheldanud, et kotlet läheks rasvaseks seetõttu, kui ma rohkemas õlis praen. Soovitan praadimise juures kasutada ka riivsaia. Eriti hea, kui saab kasutada jaapanipärast panko riivsaia. See on tekstuurilt suurema helbega ja jääb liha ümber eriti mõnus,» soovitas ta.