Siiri Sisask: hetkel on rohkem aega loomingu ja enese jaoks, ma naudin seda

Eelmisel nädalal sai Eesti muusika varamu taas ühe ilusa loo võrra rikkamaks. Ilmus laul nimega «Sumeri naine», mille heliloomingu autoriks on Siiri Sisask. Lugu on kirjutatud Uku Masingu luulele ning arranžeeringu ja produktsiooni eest vastutab Peedu Kass. Loo esitamisele on lisaks Sisaskile ning Kassile andnud panuse Erki Pärnoja, Ülo Krigul ja Kristjan Kallas.

Siiri Sisask tunnistas raadiole Elmar, et ta on viimaste aastate jooksul kirjutanud palju uut muusikat. «Hetkel planeerin uut plaati, võimalik, et see ilmub veel sel aastal. Kõik oleneb olukorrast, kas saame lähiajal salvestada või mitte,» rääkis ta.

«Uus lugu «Sumeri naine» tuli välja singlina ja mul on nii hea meel, et see jõuab avalikkuse ette. Tegelikult on see salvestatud juba eelmise aasta veebruaris. Loo produktsiooni ümber oli küllaltki palju tegemisi, seetõttu jõudis ta päevavalgele alles nüüd,» lisas muusik.

Sisask tõi välja, miks ta otsustas kirjutada loo Uku Masingu sõnadele. «Masingul on ilmunud kogu «Sumeri mõtisklused», mis koosneb erinevatest luuletustest. Olen ühe luuletuse laulnud sisse tegelikult ka oma eelmisel plaadil, see kannab nime «Punane täht. Sumeri naine 3». Nüüd avaldasin teise laulu sellest luuletsüklist ja kannab nime «Sumeri naine». Olen hetkeseisuga kolmele selle sarja luuletusele viisi teinud, kaks nendest on avalikkuse ette toodud,» rääkis ta.

Produtsent Peedu Kass märkis, kuidas nad Siiri Sisaskiga koostööd alustasid. «Meil õnnestus koos musitseerida 2017. aastal Jazzkaare kontserdil, laval oli toona ka Robert Jürjendal. Leidis aset teatud mõttes muusikaline äratundmine, paljud asjad olid muusikalises mõttes selged juba ilma sõnadeta! Koos musitseerimise juures on minu jaoks see kõrgeim kvaliteedi tähis. Asjadest ei pea rääkima, neid saab ühiselt läbi tunnetada. Sealt edasi meie koostöö jätkus, väiksemal või rohkemal määral. Olime pidevalt kirjavahetuses ja Siiri saatis mulle koduseid salvestusi oma loomeprotsessist. Ka «Sumeri naine» oli üks nendest saadetud lugudest, see lõi esimesel kuulamisel täiesti pahviks,» märkis Kass.