Koroonakriis läbi lapse silmade: Väike Oliver esitab pandeemia ainetel monotüki

Kuigi eriolukorra tõttu «Elmari lastesaadet» ei toimu, ei istu saatejuht Oliver Kõvask niisama, ta on valmis saanud vahva monoetenduse. Produtsent Martin Mae ja Oliver Kõvask rääkisid raadio Elmar päevaprogrammis.

Oliver Kõvask rääkis raadiole Elmar, kuidas ta koroonakriisi ajal igapäevaseid tegemisi toimetab. «Elan oma perega maal ja siin ikka tegemist leiab. Aga ma tõesti ei kujuta ette, kuidas mu klassikaaslased hakkama saavad, kes päevad hetkel kogu aeg vaid linnas olema,» sõnas ta.

Kõvask rääkis ka oma e-kooli õppe kogemusest. «Õpe toimub nii, et õpetaja kirjutab teksti valmis ja mu ema loeb mulle selle ette. Seejärel mina hakkan ülesandeid lahendama. Olen seitse kuud õppinud ühe õpetaja käe all, nüüd on korraga ema mu õpetaja...tunnistan, et õpetaja juures oli lihtsam ja tahan rohkem koolis õppida,» tunnistas ta.

Juttu oli värskest monotükist, mis kannab nime «Väike Oliver konoorakarantiinis». Produtsent ja idee autor Martin Mae täpsustas, kuidas etenduse idee sündis. «Praegune aeg on täiskasvanute jaoks üsna keeruline: paljudel pole tööd, pole võimalik kodust välja minna. Kuid kas olete mõelnud, kuidas lapsed sellest kõigest aru saavad? Me päris täpselt seda ei teagi, sest lapsed kõigest ei räägi ja saame seda paljudel juhtudel vaid ette kujutada. Kuid üsna võimalik, et lapsena saad sa asjadest hoopis teistmoodi aru kui täiskasvanuna. Paljud meist on lapsepõlves kogenud mingeid kriisimomente ja tagantjärgi mõelnud nendele hoopis teistmoodi, kui tolleaegseid täiskasvanud võisid mõelda. Ma isegi meenutan: olgu selleks 1991. aasta augusti sündmused või Estonia huku temaatika,» rääkis monotüki autor.

«Leian, et lastele on kogu see eriolukord imelik ja kohati ilmselt ka naljakas, kui nii võib öelda. Selge on see, et olukord on kaasa toonud palju uusi sõnu ning käitumisreegleid. Hakkasin esialgu kirjutama lühikest juttu sellest, kuidas üks laps võib praegust olukorda näha. Töötan igapäevaselt Kanal 2 uudistetoimetuse tiimi juures ja olen ise tunnistajaks olnud, kuidas intervjuus rääkis üks laps sellest, et «praegu on konoora ja tuleb end hoida». Nii saigi mu etenduse nimeks «Väike Oliver konoorakarantiinis»,» lisas Mae.

Mae lisas, et monoetendus filmiti üles Elva kultuurikeskuse laval. «Oliver oli laval, nii nagu ühe etenduse ajal peab olema. Mõned kaamerad töötasid täiesti automaatselt ja ma ise olin kaameraga keset saali. Nii saigi see etendus salve võetud,» täpsustas ta.