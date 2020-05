Elmari muusikauudised

Kenors avaldas uue videosingli loole «Kodukas»

Kenors on 8 liikmeline bänd, mis end žanriliselt ei piira. Mõjutusi on nii jazzist, house’st, funkist kui ka punkist. Laulus «Kodukas» on parasjagu süntesaatoreid, tugevad taustavokaalid ja Roy Ayersist mõjutatud vibrafonisoolo. Pala iseloomustavad uinutavad mitmehäälsused, logelevad vibrafonipartiid ja neile vastukaaluks on kitarri ja perkussiooni rütmimäng. Muusikavideo kandvates rollides on Kenorsi ninamees Kristjan Tenso ja ansambli Ouu kitarrist ja laulja Tiit Liblik. Režisöör on Kristjan Tenso ise ning operaator Martin Lauri. Pearollis olnud Tiit Liblik kommenteeris järgnevalt: «Set design avaldas muljet. On tõeline pühendumus enda kodu muusikavideo tarbeks koguaeg niisuguses seisus hoida. Samaväärselt hästi oli läbi mõeldud ka kostüümidisain. Kristjani riidehunnikust leidus igasuguseid kaltsusid ja nartsusid, mis ideaalselt videosse sobisid.»





Ansambel Von Dorpat avaldas singli pealkirjaga «Vaba mõtleja»

«Üks lause, luulerida või muusikapala võib mõnikord ajas väga kiiresti uue tähenduse omandada. Meie lauluga, mis tegelikult sündis eelmisel sügisel, täpselt niimoodi juhtus,» kommenteerib kollektiiv. «Praegusel keerulisel, aga väga õpetlikul ajal annab muusika ning konkreetselt see lugu teile loodetavasti positiivsust ning julgust ikka edasi unistada. See, mis tuleb pärast, on ju paljuski rajatud ka meie tänastele unistustele.» «Vaba mõtleja» juhatab sisse ansambel Von Dorpati järgmise loomingulise etapi. Pala annab aimu uutest muusikalistest suundadest, mille poole on bänd pärast 2018. aasta sügisel ilmunud debüütalbumit liikunud. Ansambli kõlapilt on muutunud värvilisemaks ning muusika varasemast veelgi rütmikamaks. Laulu autorid on Henri Lohk ja Johannes Vedru, kes ühtlasi esitavad üheskoos juhtvokaali. Lisaks neile teevad salvestusel kaasa Erki Veikar ja Kaarel Adamson, samuti ansambel Von Dorpati pikaaegsed liikmed. Loo produtseerimisel aitas bändi muuhulgas eesti nõutumate trummarite hulka kuuluv Ahto Abner. Läbi kümne tegutsemisaasta on Von Dorpati unistuseks olnud teha muusikat, mis paistaks Eestis silma eripärasusega: omaks kontakti ameerikaliku musta muusikaga, kuid sisaldaks samas eestikeelset kvaliteetset lauluteksti.



Evella andis välja uue loo