Ikevald Rannap heategevusest: see on rõõm nii abivajajale kui ka aitajale

Ikevald Rannap rääkis raadio Elmar hommikuprogrammile, et kuigi uus lugu «Get By» pole kirjutatud koroonakriisi ajal, siis ometigi räägib selle sõnum keerulistes situatsioonides toimetulemisest. «Läheme kõik ju ühel või teisel viisil läbi olukordadest, kus me ei tea, kas ja kuidas me hakkame saame. Ka praegusest olukorrast rääkides - kui me seda koos teeme, siis küll me sellest koos läbi läheme,» sõnas ta.

«Ma ei tee lugusid selleks, et need paremini müüks. Kirjutan oma muusikat sellest, mida ise läbi kogen. Muidugi ka sellest, mis parasjagu hinge peal on. Arvan, et just taoline looming puudutab ka inimesi kõige rohkem. Oma viimast albumit «Synchronize» kirjutasin kolm aastat, olen sinna palju vaeva pannud. Tunnen, et iga singli avaldamisel on oma sobiv aeg. Arvestades, kui palju on hetkel inimestel hinge peal, otsustasingi avaldada loo «Get By»,» lisas Rannap.

Muusik avaldas, millest äsjaavaldatud singel räägib. «Mul oli loo kirjutamise ajal vähe raha, ei teadnud isegi, kuidas endale süüa saan osta. Olin Rootsis ja mitu ülekannet oli tulemata. Tundsin tol päeval end kurvana, samas pidin erinevatele laulukirjutajatele head nägu tegema. Sama päeva õhtul läksin pangaautomaadi juurde, lükkasin kaardi sisse ja märkasin, et raha oli õnneks üle tulnud - olin rõõmus, et sain endale õhtusöögi osta! Mul väga tihti selliseid olukordi pole ette tulnud, kuid tõepoolest...üks päev oli just selline. Olen tagantjärele nii tänulik selle kogemuse eest, just seetõttu sündis ka minu lugu «Get By», sõnas ta.

«Me saame valida, kuidas suhtume mingisse olukorda. Kui teatud asjad elus muutuvad, saame alati ju kohaneda. Raskes situatsioonis tuleb oma tähelepanu suunata sellele, mis on hea ja tore. Selline suhtumine teeb meid rõõmsaks,» tunnistas Rannap.

Rannap julgustab inimesi olema teineteisele toeks ning näitab selles osas ka ise eeskuju. Möödunud nädalal aitas ta koguda enda kodulinnas Kopenhaagenis 20 000 Taani krooni Sinise Risti toetuseks ning loodab, et saab nüüd ka kodumaalastele abiks olla. «Praegu on meil oluline olla teineteisele toeks rohkem kui eales varem», ütles ta.

Muusik annab 21. mail kell 18.00 EBS Facebooki lehe vahendusel heategevusliku kontserdi Eesti Lasterikaste Perede Liidu toetuseks ning julgustab inimesi andma oma panuse. «Kui meil on midagi, mida jagada, siis on võimalik aidata teisi. Sellest on rõõmu mõlemale - nii abisaajale kui ka aitajale. 21. mail toimuv kontsert on mõeldud Saaremaa suurte perede toetuseks,» sõnas ta.

«Olen teinud online kontserte ka enda Facebooki lehel. Kuid eelmisel nädalal telliti minult privaatne veebikontsert. See oli üks sünnipäev ja ekraani abil nägin pidulisi, kelle jaoks laulsin. See oli väga tore kogemus! Ühelt poolt ekraanid eraldavad meid, samas saab läbi nende ikkagi ka soojust tunda - näha kuidas publik plaksutab ning kaasa tantsib. Kõik on võimalik ühel või teisel viisil,» lisas ta.