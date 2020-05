Rasmus Mägi rääkis raadiole Elmar, kuivõrd eriolukord on tema igapäevaseid tegemisi ja treeningplaani muutnud. «Tõsi ta on, kogu olukord on üsna tavapäratu, vastavalt siis sellele, kuidas kellelgi elukutse parasjagu ette näeb. Minu puhul on kannatanud kõige enam treeningute kvaliteet,» sõnas sportlane.

Mägi tunnistas, et ta peaks oma esialgse treeningplaani kohaselt viibima hetkel välismaal laagris, kuid ülemaailmse kriisiolukorra tõttu saab ta üle pika aja kevadet Eestis veeta. «Päris huvitav ja hea on jälgida kevade tulekut Eestis, pole saanud seda teha juba aastaid,» tunnistas Mägi.

Mees rääkis, millega talle meeldib treeningute kõrvalt oma vaba aega sisustada. «Spordi tegemise juures kipub kogu vaba aeg käest libisema, kuid lugeda on alati tore. Ma ei ole tavapäraselt selline inimene, kes iga päev mingit filmi tahaks vaadata, kuid hetkel olen kodustes tingimustes ühe seriaali enda jaoks avastanud. Usun, et see on hetkel nii seetõttu, et olen palju aega kodus. Muidu kulub enamus mu aega eelkõige treeningute, taastumiste ja puhkeoleku peale,» sõnas Mägi.

Mägi tegi juttu ka oma muusikakuulamise harjumustest. «Kui autos olen, siis on kaks varianti: kas sõidan vaikuses või kuulan Elmarit. Aegajalt kuulan muusikat ka treenides. Eelkõige teen seda üksluisematel treeningutel, mis on madalama intensiivsusega. Võistluskiirustel joostes ma tavapäraselt muusikat ei kuula,» lisas ta.

«Soojenduse alguses kuulan pigem rahulikumat sorti lugusid. Mida lähemale tuleb võistlusstart, seda rütmilisemaks muutub ka kuulatav muusika. Ühtegi kindlat playlisti mul pole, muusika valik tekib kuidagi iseenesest ja nii igal aastal uuesti. Huvitav on see, et nüüd tagantjärgi mingeid laule kuulates tulevad silme ette näiteks teatud võistluspäevade meenutused, teisisõnu, tekivad assotsiatsioonid. Sportlastel on muusikaga oma sise, mis seostub paljude kõrvaliste tegevustega,» sõnas ta.

Mägi valis raadio Elmar saate raames välja kolm kõige lemmikumat emakeelset lugu. «Kui hakkad kolme parimat lugu välja valima, siis saad aru, kui huvitav see Eesti muusikamaastik ikka on! Meil on nii palju ilusaid ja häid lugusid,» rääkis ta. Spordimehe kolme parima loo valik on välja toodud allpool:

1. Ott Lepland «Siin me kokku saime»

«Hindan Ott Leplandi talenti väga kõrgelt. Selle lauluga seostub väga huvitav lugu. Ühele paari aastasele tegelasele, kellele ma onuks olen, sümpatiseeris see lugu juba praktiliselt kohe peale sündi: see viis rahustas teda alati. Nii on ka mulle endale see lugu hinge jäänud. Lisaks kõigele on ka Ott ise väga sümpaatne. Seetõttu pälvis see lugu esikoha,» sõnas Mägi.

2. Maarja-Liis Ilus «Lumevärv»

«See versioon on pärit saatest «Laula mu laulu» ja polegi tema originaallugu. Kuid see on väga eriline esitus ja tekitab alati hea tunde. Kõnetab kuidagi sügavamalt,» lisas sportlane.

3. Dagö «Joonistatud mees»