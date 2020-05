Getter Jaani esimene aasta emana: ilmus eestikeelne singel «Mitu mind»

Jaani rääkis uue singli pealkirja valikust ja selle tähendusest. «Kui vaatan oma tütart Emily't, siis näen temas ennast. Kui vaatan oma ema, vanaema, isa või onu - siis mõistan, et ka läbi nende peegeldub midagi, mis on väga sarnane minuga. See äratundmine võib olla naeratuses või näiteks nende silmades. Tore, kui näed kelleski teises iseennast,» mõtiskles ta.

«See laul on mulle väga suure tähendusega. Mul oli nii hea meel, kui see lõpuks välja tuli. Olen oma kallitelt jälgijatelt saanud vaid positiivset tagasisidet,» sõnas muusik.

Jaani tegi juttu oma päevaplaanidest, ehk kuidas ta noore emana oma argipäevi sisustab. «Hetkel sööme näiteks mustikaid koos. Eks me hommikuti ärkame, sööme ning teeme väikese jalutuskäigu koos Nunnuga. Seejärel tulevad uinak ja mänguaeg. Siis jälle sööme....ja nii meie päevad mööduvadki. Olen Emily'le väga tänulik, et ta annab mulle ka nii-öelda oma aega. Juba algusest peale on ta väga hea magaja olnud. Tänu sellele ei tunne ka mina end kuigi väsinuna. Oleneb muidugi päevadest, kuid pigem saan öelda, et jaksu mul jagub,» rääkis ta.