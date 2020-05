Stefan kahtles, kas maskisaates üldse osaleda, hiljem pidas seda oma parimaks otsuseks

«Kui maskisaate tiim mulle osalemise ettepanekuga kirja edastas, siis arutasin esialgu oma manageriga, kas üldse minna. Manager soovitas, et mine proovi ikka. Ma arvan täna, et see oli üks parimaid otsuseid,» muigas Stefan.

Kui tavapäraselt on muusik esitanud peamiselt oma originaalloomingut, siis telesaate formaat andis võimaluse tuntud covereid laulda. «Olen õnnelik, et sain esitada oma enda lemmikuid lugusid! Samas valisin lood, millega lootsin pakkuda korralikku vau-efekti. Ma väga loodan, et ka telepublikule meeldis,» märkis ta.