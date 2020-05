Elmari muusikauudised

Frankie Animal avaldas uue loo

Frankie Animal avaldas uue loo «Restless», mis on järg bändi eelmise aasta juunis ilmunud singlile «Playful». «Mulle tundub, et me oleme «Playfuli» ja «Restlessiga» kätte saanud suuna, kuhu poole soovime kogu albumiga muusikaliselt liikuda. Veidi popilik, nostalgiahõnguline ja meie kolme nägu. Tunnen, et side meie kolme vahel on ka üha tugevam ja selle võrra on muusika ka terviklikum,» ütles bändi kitarrist Jonas Kaarnamets.

Loo kirjutas bassimängija Jan Soovik koos Jaanika Eigoga. Jaanika on bändi jaoks alati väga lähedane inimene olnud ning loos võib lisaks Marie Vaigla vokaalidele ka tema häält kuulda. «Restless räägib suhetest. Küllap on paljudel pikka aega koosolnutel tekkinud tunne, et ei oska olla koos ja ei saa ka ilma. Olla tupikus, mis teeb rahutuks,» selgitas Marie loo sisu. Noortebändist välja kasvanud Frankie Animal sai üldsusele tuntuks Eesti Laulul, kus 2018. aastal osaleti looga «(Can’t Keep Calling) Misty». Bänd on esinenud mitmetel suurtel muusikafestivalidel nagu Tallinn Music Week, Positivus, Waves Vienna ja Eurosonic Noorderslag.





Siiri Sisaskil ilmus Uku Masingu luuletusest inspireeritud lugu «Sumeri naine»

Loo produtseeris bassist Peedu Kass ning muusikat esitavad Eesti ühed parimad — Erki Pärnoja, Ülo Krigul, Peedu Kass ja Kristjan Kallas. Pala video on vaadatav YouTube’ist ning lugu kuulatav ka Spotifys. Siiri Sisaskilt on ilmunud 11 albumit, millest viimane, 2016. aasta plaat «Kuristi kohal» on inspireeritud Uku Masingu luuletekstidest. Ka uus lugu «Sumeri naine» on saanud oma loomealge Uku Masingu luuletusest, millele Siiri lõi hingematvalt ilusa muusika. Kui seda lugu kuulis bassist Peedu Kass, siis oli ta kohe veendunud, et see lugu ei tohi jääda ainult helilooja noodivihikusse, vaid sellest peaks osa saama ka publik, sest see pala on lihtsalt nii ilus. «Siiri on inspireeriv looja ning imetlen tema oskust puudutada oma loominguga kuulaja kõige sügavamaid hingesoppe. Samuti on Siiri muusikaliselt väga viljakas, aga publikuni toob ta sellest ainult killukese. Kohe esimest korda “Sumeri naise” tsükli lugusid kuuldes, olin neist haaratud ja soovisin sealt midagi inimesteni tuua. See lugu on lihtsalt nii ilusalt valus, et haarab sind jäägitult,» lausus bassist ja uue loo arranžeerija-produtsent Peedu Kass.



Konkursil Eesti Laul 2016 tuntust kogunud Kati Laev on üle pika aja saanud valmis uue loo «See on vaid algus»