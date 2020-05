Inga Lunge uuest raamatust: see olen üleni mina

Aeg-ajalt koputab Inga Justamendi liikmetele õlale ja lohutab: «Ega see nelikümmend nii vana olegi». Nende juubeli tähistamiseks välja antud plaadil «Aastaring» on iga kuu kohta üks laul. Huvitav on seegi, et kaasa löövad erinevad laulu- ja sõnadekirjutajad, kellede hulgast võib leida näiteks Aapo Ilvese, Tõnu Oja ja Marek Sadama. Laul «Mai» valmis Ingal koostöös abikaasa Toomas Lungega. Kuna Mai on ka naisenimi, on see lugu pühendatud kõikidele toredatele Maidele, kellel just alati meeste valik ei õnnestu.