Aleksander Ots: plaadimüük on tänapäeval naljanumber

Uuelt plaadilt on kuulajad eriti soojalt vastu võtnud laulu «Maria». Selle kõrget lendu kommenteerides tõdes Aleksander Ots, et nad on nii vanad mehed küll, teadmaks, et ei tasu ette aimata midagi, mis puudutab edetabeleid või laulude edu. Tabelis olemises on ometi midagi väga toredat. Eriti, kui viimati võis sellest ansambli Köömes puhul rääkida aastal 2016. «See on äge ja see läheb meile väga korda," kinnitas laulja. Oma läbi kõigi aegade lemmikuna toob Aleksander Ots välja plaadi nimloo «Kosmose jõgi», mille sõnade autor on Hando Runnel. "Suur tänu talle selle eest, et ta lubas meil neid sõnu uuesti viisistada,» ütles ta edasi tänusõnad.