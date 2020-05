Lenna Kuurmaa: ema olla on imeline!

Lenna Kuurmaa on emaks olles õppinud enda arvates rohkem kui kogu ülejäänud elu jooksul. Kahe tütre emana teab ta, et lastel võib olla igasugu tujusid ja ka väike jonn käib asja juurde. Mõnel õhtul tahaks küll vaikust ja rahu, kuid vaiksematest häältest ja rahulikumatest rütmidest võib vaid unistada. Nipid, kuidas jääda kannatlikuks või lahendada erinevaid olukordi on need oskused, mida Lenna emaks olemise oluliste õppetundidena välja toob.

Lenna Kuurmaa kõige kuldsemad ja erdamad lapsepõlvemälestused on pärit maakodust Türilt. Ilmselt on pikki aastaid sügaval südames pakitsenud igatsus vanaema ja vanaisa juures kohatud lõhnade, värvide ja tunnete järgi peamiseks põhjuseks, miks ta on oma perega nüüdseks maale kolinud. Rattaga mööda metsateid kihutamine ning linnupesade ja -sulgede otsimine tähendas lapsepõlves Lenna jaoks tihti õhtul marraskil põlvedega kojujõudmist. Soov oma lastele ka sellist kogemust võimaldada kinnitab maal elamise õigsust veelgi.