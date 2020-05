Merlyn Uusküla teab nüüd, mida tähendab tingimusteta armastus

Emaks saamist nimetab ta nii suureks elumuutuseks, mida alul ettegi ei kujuta. Ometi toob see suur muutus palju toredaid emotsioone, mida eelkõige pakub lapse kasvamine. Need hetked, kui ta hakkab naeratama, roomama, istuma või toe naljal seisma, lisavad ellu palju positiivsust. «Lapsega koos olles tajun, mida tähendab tingimusteta armastus,» kinnitas Merlyn. Isegi kui ema on väsinud, kustutab lapse naeratus kõik raskused.

Oma lapsepõlve, mis jääb 90ndatesse, mäletab Merlyn Uusküla helge ja toreda ajana täis rõõmu, naeru ja mänge. Tegu oli põlvkonnaga, kes käis suurte kampadena õues mängimas kummikeksu, ukakat ja noolekat. Sel ajal jõudsid poodidesse müüki põnevad värvilised kommid, mis lisasid motivatsiooni olla veelgi parem laps. See aga ei tähenda, et ükski suvi oleks möödunud õunaraksus käimata.

Merlyn Uusküla laul «Kaks meetrit» on äsja sisenenud raadio Elmar TOP 10sse. Lauljanna tunnistas, et hoiab pingeridadel silma peal. «Elmari edetabel on kõikidele eesti muusikutele oluline,» nii peab ta tarvilikuks jagada ka fännidele infot, kuidas oma lemmiku poolt hääletada ja aitata tal paremale positsioonile jõuda. Suhtlus poolehoidjatega on artisti töö oluline osa.