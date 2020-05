Elmari muusikauudised

Estonian Voices tähistas ümmargust sünnipäeva

10 aastat tagasi 9. mail aastal 2010 astus Estonian Voices Estonia kontserdisaalis esmakordselt lavale. Seda sündmust tähistatati sel samal laval koostöös Eesti Kontserdi ja Elisa Stage’iga otseülekande vahendusel. «Estonian Voices on sündinud a capella armastuse rüppe ja on esimesest proovist peale kantud elevustundest inimäälte harmoonilise kooskõla vastu. See tunne pole kuhugi kadunud. Küll aga julgen väita, et need tuhanded koosveedetud tunnid on selle ansambli arengusse andnud märkimisväärse panuse,» meenutab Kadri Voorand, grupi loominguline liider ja enamasti ka vokaalseadete autor. 10 aasta jooksul on läbitud värvikas ja pikk tee koos mitmete suurepäraste artistidega, kellega koostöö on viinud rahvusvahelistele lavadele. Samuti on eksperimenteerimislembene Estonian Voices ka ise kasvanud ning toimunud on muudatusi nii koosseisus kui ka repertuaaris. 10 aastat hiljem astus lavale kuus säravat lauljat: Mikk Dede, Rasmus Erismaa, Maria Väli, Mirjam Dede, Aare Külama ja Kadri Voorand.

Kevade saabumisest rääkiv lugu ansamblilt Good Sine

Bänd tuli kokku aastal 2017 ning lugu «Kevadkiired» on duo neljas salvestatud lugu. Praegusel hetkel on ansambel nii-öelda kaugsuhtes, nii et produktiivsus on selle tõttu veidi kannatanud. Bändis vokaali laulev Maria õpib Viljandis näitlejaks ja loo muusika autor Rasmus tegutseb helitehniku ning muusikuna Tallinnas. Samas on vormistamist vajavaid lugusid kogunenud üksjagu ning jõudumööda teevad neid ka salve. Uue loo sõnade autor on Liisbeth Kala ja lugu jutustab kevade saabumisest.

Aasta Jazzmuusik 2020 Joel Remmel andis välja esimese sooloalbumi

Mitmekülgne pianist ning pedagoog Joel Remmel, kes on vedanud 9 aastat omanimelist ansamblit ning kes alles hiljuti pärjati Aasta Jazzmuusiku tiitliga, avaldas oma esimese sooloalbumi «Live at Taff Club». Joeli uhiuus soolomuusika on viimaste aastate jooksul klaarunud muusikaliste mõtete kogum, mis on nüüdseks jõudnud oma kindlasse vormi. Värske album on pianisti esimene soolokava esitlus laiemale avalikkusele. Tegemist on kontsertsalvestusega Joeli sünnipäevakontserdist 2019. aasta detsembris. Plaadil kõlab peamiselt originaallooming, millest osa oli spetsiaalselt kontserdi tarbeks kirjutatud ning osa ka varasema loomingu interpretatsioon värskes kuues. Märksõnadeks on selged ja lihtsad kõlamaastikud, meloodilisus ja rahu, mis aeg-ajalt äkilisemaid vorme võtab. Album on saadaval poodides ning voogedastusplatvormidel.

Lauljatar Ranele avaldas uue singli