Disainer Perit Muuga: ilus kleit on ajatu väärtus

Perit Muuga kasvamine disaineriks võttis aega, sest erinevalt paljudest teistest moekunstnikest, kes õmblevad lapsest saati, ei tee ta seda siiani. Ka õppimisaeg jäi lühikeseks, sest vaevalt aasta koolis käinuna jõudis tema esimene kollektsioon juba Tallinn Fashion Weekile ja tuli tööle pühenduda.

Et oma valitud alal õnnestuda, peab Perit Muuga vajalikuks teha tööd kire ja suure tahtmisega: «Mida rohkem tahta, seda paremini tuleb välja.»

Loomulikult pidi ka tema algul oma ettevõttesse investeerima. Ratsa rikkaks moekunstis reeglina ei saa, aga kõik on võimalik. Erinevalt laialt levinud arusaamale ei tähenda disaineri argipäev sugugi hommikust õhtuni ilusate kleidikeste joonistamist. Kuigi lõviosa ajast võtab inimestega suhtlemine ja asjaajamine, mahub igasse päeva ka loomingut. On üpris tavaline, et Perit Muuga mõtteis on alati korraga mitu kollektsiooni, mis viivad teda mitu aastat käesolevast hetkest ajas edasi. Kuna ta armastab väga viibida oma maakodus Põlvas, ei ole imestada, et looming on kantud metsateemadest, loomadest ja loodusmustritest.

Kuigi oleme kõik moest ja tarbemoest pidevalt ümbritsetud ja see kõik mõjutab ka moeloojaid, julgetakse Periti arvates Eestis järgida pigem oma sisetunnet ja mitte niiväga trende. «Mina olen teinud küll alati seda, mida olen tahtnud,» ütles naine julgelt.

Selja taha jääval liikumispiirangute ajal ei panustanud tema moemaja Perit Muuga Fashion netimüügile, sest kasutatakse enamasti klassikalisi lõikeid, mis vajavad väga individuaalset lähenemist ja tavaliselt valmistatakse soovitud riideese iga kliendi keha järgi. Just kleit on see on naiselik riideese, mida paljud tema poole pöördujaid endale igatsevad. Pükse ostetakse pigem tavapoest ja nendesse ei olda nõus niiväga investeerima. Ilus kleit aga on ajatu väärtus, mida enamik naisi endale raatsib soetada.