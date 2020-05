Ollie alustas soolokarjääri

Olles erinevate artistidega pikalt lava jaganud ja kõrvalt näinud, kui äge see kõik on, otsustas Ollie hakata ise muusikat tegema. Esinejanime otsimine ei võtnud pikalt aega, sest Oliveri on juba lapsest saati Ollieks kutsutud ja see meeldib talle väga. Jätkates ise muusika loomist ja produtseerimist, on tegemist võrreldes varasemaga palju rohkem. Aga kuna mehel on konkreetne nägemus sellest, kuidas muusika kõlama peab, ei jää muud üle, kui üritada seda ise võimalikult täpselt kinni püüda. Astumist taustajõudude hulgast esiplaanile selgitas Ollie nii: «Tahaks olla tunnustatud.»