Curly Strings annab koos tuntud Eesti artistidega välja heategevusliku albumi

Tänu sellele, et Curly Stringsi liikmetel sündisid lapsed - Jaan Jaagol väike Salmeli ning Eeva ja Villu Talsil tütar Lilli, tekkis küsimus, mis võiks olla järgmine töine eriprojekt. Ühiselt otsustati, et kindlasti saab selleks lastelaulude plaat. Algul ei olnud aimugi, millisel kujul see teostub, kuid kogu bändi selge soov oli, et see oleks osa heategevusest, mis seotud lastega. Väärt mõte ongi kohe-kohe realiseerumas, sest albumi kogu müügitulu annetatakse MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm, mis on alates 1995. aastast tegutsenud lähedase kaotanud laste ja noorte ning nende perede toetamise ja nõustamisega.