Kas rõdul tohib grillida?

Rõdul tohib grillida õige grilliaparaadiga, milleks on eelkõige elektrigrill. Tohib ka gaasigrilliga, kui konkreetse vahendi kasutusjuhendis on kirjas, et võib. Üks rusikareegel, mida rõdul teha ei tohi, on lahtine tuli. Lahtise tulega rõdudel grillimine on Päästeameti poolt kategooriliselt keelatud. Lahti seletatult - ei mingeid BBQ ahjusid ega söegrille rõdudel!