Suurest Šotimaa armastusest sündis elumuutev otsus: noor eestlanna võttis oma lapse ja kolis sinna elama

Birgit Itse kolis oma pojaga Šotimaale kõigest neli kuud tagasi, kuid tunnistas, et tunneb selle kauni maa vastu huvi juba aastast 2011. «See oli aeg, kui külastasin esimest korda Šotimaad. Töötasin toona Vargamäel, Tammsaare sünnikodus. Organiseerisin õppereisi Šotimaale, et teada saada, kuidas nad on kirjanikke ja kirjandust oma maa turismis kasutanud. On vähe teada fakt, et Tammsaare oli inspireeritud sellisest šoti kirjanikust nagu Thomas Carlyle. Külastasime õppegrupiga ka Carlyle'i maakodu. Jalutasin põldudel ja seisin põlvist saati turbases pinnases...naljatledes ütlesin oma toonasele ülemusele, et kui ma üldse kunagi välismaale töötama ja elama lähen, siis ainult Šotimaale,» muigas Itse.

«Aastal 2017 oli mul keeruline aeg ja otsustasin, et lähen taaskord Šotimaale, seekord juba puhkama ja koos oma lapsega. Laps oli toona 9-aastane ja ütles mulle peale reisi, et tahab Šotimaale elama minna. See mõte oli ju ka minul meeles mõlkunud. Mu hea sõbranna küsis minult eelmise aasta novembris, et kaua ma kavatsen seda kolimise sammu oodata - millal ma hakkan oma elu elama ja oma unistusi täide viima? Võib öelda, et see küsimus oli kui lahtise käega löök vastu nägu - tõepoolest, kaua ma siis tõesti ootan? Sellele järgnev käis juba väga kiiresti, eelmise aasta 30. detsembril jõudsime lapsega Aberdeeni ja siin me nüüd oleme,» tunnistas naine.

Kuigi Itse viibib Eestist eemal, valmib maikuu lõpus Tartu trükikojas tema kakskeelne debüütraamat. «Minu heade sõprade ringi kuulub hobuterapeut Hele Aluste. Eelmise aasta maikuus hakkasin raamatu osas esimesi mõtteid enda jaoks kirja panema. Näitasin neid märkeid esimesena just Helele ja ta julgustas mind neid avaldama, arvates, et inimestel on neid väga vaja. Raamat «#õnnelikteekond #becominghappy» ongi kokkuvõte minu möödunud kaheteistkümnest kuust. Seal on mõtteid elust, igapäevastest väikestest valikutest. Kirjutan sellest, kuidas iga päev astume väikeseid teekondi, ikka selleks, et õnnelikud olla. Kas me neid samme siis endale ise teadvustame või mitte. Raamat on kirjutatud eesti ja inglise keeles, meil kõigil on keegi hea tuttav, kelle emakeel pole eesti keel, kuid tahame talle head kingitust teha. Raamat pole lihtsalt tõlgitud inglisekeelseks, ma päriselt olen mõtisklenud kahes keeles korraga. Raamat on sild Eesti ja Šotimaa vahel. Raamatule saab Hooandja keskkonnas hoogu juurde anda ja seda saab teha SIIN,» täpsustas raamatu autor.