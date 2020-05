Ilmus kasulik abimees: kuidas toituda veresuhkrusõbralikult?

Hiljuti ilmus käsiraamat «Tervist toetavad toidud. Veresuhkrusõbralik kokkamine», autoriteks on Diabeedikooli ja Eesti Laste ning Noorte Diabeediühingu kogemusnõustajad Maire Vesingi ja Merilin Vesingi.

«Seda raamatut oodati tegelikult väga kaua. Meie viimane diabeediteemaline raamat ilmus kümme aastat tagasi. Vahepeal on aga mitmed põhimõtted muutunud ja tahtsime uued ideed kõik kirja panna. Raamat pole suunatud ainult diabeedihaigetele, see on mõeldud kõikidele inimestele, kelle puhul on vajalik veresuhkru jälgimine. Kasvõi nendele, kel on kaaluprobleemid,» täpsustas Maire Vesingi.

Raamatu teine autor Merilin Vesingi lisas, et tal on diabeediga kümne aasta pikkune isiklik kogemus. «Mul on hea meel, et mul on ema näol tegemist tõelise diabeeditoitumise spetsialistiga. Väga paljud inimesed, kes on seotud Diabeedikooliga, tahavad ta koolitustel käia. Kui mu ema ei oleks hakanud seda rida ajama, siis kõiki neid teadmisi poleks ka minul täna,» tunnistas Merilin Vesingi.

«Diabeedihaiged tohivad tegelikult kõike süüa, kuid asi on pigem kogustes. Oluline on jälgida ka seda, mida sa veel samal ajal oma taldrikule valid. Kui sa väga tahad midagi magusat süüa, siis peaksid toidukorra juurde arvama ka kiudaineterikkad köögiviljad. Magus imendub väga kiiresti, köögiviljad aitavad aeglustada imendumise protsessi,» lisas Maire Vesingi.

Maire Vesingi täpsustas, mida teeb veresuhkru kõikumine organismile. «Ma ka ise olen veresuhkru taseme kõikumisest mõjutatud. Aga mis siis kehaga juhtub? Näiteks töötempo pole päeva lõikes ühtlaselt stabiilne. Kui kõht on tühi, siis toimetamise tempo on aeglasem ning meeleolu kehvem, lisaks mõjutab see ka meie silmanägemist,» lisas ta.

«Kui diabeedihaige tahab salaja maiustada, siis sa pead insuliini peale tegema, seda ei tohi unustada! On vanemaid, kes ei luba oma lastel üldse magusat süüa, kuid lapsed söövad tihti siis hoopis salaja, sellel võivad ilma insuliini süstimiseta olla kurvad tagajärjed,» lisas Merilin Vesingi.

«Tütar Merilin on ka ise väga suur kokkaja, seda enam, et tal on endal kaks väikest last ja seetõttu on kodus söögitegemist palju. Antud raamatus on Merilini retsepte ja mõtteid samapalju, kui minu omi. Paljud retseptid on alguse saanud meie oma koolitustest, mida korraldame Diabeediliidu ürituste raames. Meie väikesed sõbrad on need toidud heaks kiitnud ja öelnud, et need on maitsenud neile. Oleme kõvasti nuputanud, kuidas toidukorra sisse võimalikult palju kiudaineid lisada,» rääkis Maire Vesingi.