Sal-Saller lauluväljaku esinemisest: meile meeldib teha asju, mida keegi teine pole teinud!

«Tänane õhtupoolik saab Smilersi jaoks olema uskumatult huvitav! Anname autokontserdi, mille sarnast minu andmetel Eestis veel tehtud pole. Mujal maailmas on neid küll juba toimunud,» tunnistas Sal-Saller.

Sal-Saller lisas, et pole päris kindel, kuidas uudne formaat toimima saab. «Muidugi ma saan aru, et on lauluväljak, lava ja hunnik autosid koos inimestega. Kuid kogu olukord on meie jaoks siiski üsna ebareaalne! Ootan suure põnevusega, mis õhtul saama hakkab,» lisas ta.

Muusik tunnistas, et tunneb heameelt, et selline ettevõtmine käima lükati. «Smilersi jaoks on taoline esinemine esmakordne. Meile meeldib teha asju, mida keegi teine pole teinud, see on äge! Mõtled küll, et Eesti on väike koht ja Smilers on paar aastat juba mänginud, kuid ikka leidub veel mõni koht, kus me pole kontserti andnud. Seega saab öelda, et lõppkokkuvõttes on Eesti üllatavalt suur koht,» sõnas ta.

«Õhtune lava saab olema lauluväljaku kaare all. Seal on ka Apollo Kino suur ekraan, mille peal pärast kontserti hakatakse filmi näitama. Autod sõidavad platsi peale. Kui autosid tuleb rohkem, siis pannakse osad masinad ka tõusu peale. Tean seda, et esimesed piletid müüdi läbi nelja tunniga, ilmselt tulevad müüki ka lisapiletid,» rääkis Sal-Saller.

Kontserdil tulevad esitusele vaid Smilersi enda lood. «Spetsiaalselt kava meil pole välja mõelnud, vaatame olukorda kohapeal. Mulle meeldib teha esinemise kava tund aega enne esinemise algust, mitte kunagi varem. See on minu hinnangul parim lähenemine, sest koha ja publikuga tekib parim seos. Adrenaliini all on ka kava loomine parim lahendus, see haakub hästi publikuga, kellele me mängime,» lisas muusik.

«Publik saab kontserdi heli kätte oma autoraadiost, FM sageduselt. Ka meie oleme samas olukorras, sest see sama heli tuleb ka meie oma kõrvamonitoridesse. Ma polegi kindel, kas üldse mingit piiksu lavalt õhku lastakse, äkki tulebki kohe kõik autodesse. See saab kõik huvitav olema. Tean seda, et FM sagedus hõigatakse kohapeal välja ja siis kõik tuunivad oma sagedused sellele konkreetsele sagedusele. Kuid tunnistan ausalt, mul puudub igasugune kogemus hetkel, kuidas see päriselt tööle hakkab. Arvan, et inimesed, kes selle tehnilise poolega tegelevad, teevad seda hästi ja kogu kontsert saab olema põnev,» sõnas Hendrik Sal-Saller raadio Elmar hommikuprogrammile.