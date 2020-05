Rännumehel täitus matkateel miljon sammu: täna on põhjust tordi söömiseks!

Kunnar Karu on võtnud eesmärgiks, et maikuu jooksul läbib ta matkates tuhat kilomeetrit. 18. mai hommikuks oli mees läbinud 650 kilomeetrit. «Mul on veel ees 350 kilomeetrit. Täna on muuseas väike pidupäev, on matkamise 18. päev ja mul on täitumas miljon sammu! Kindlasti on põhjust tordi söömiseks,» naeris ta raadio Elmar hommikuprogrammile.

«Täna olen Järvamaa rabasid avastamas, homme olen Tallinna kandis. Minu matkaplaanid on üldiselt paika pandud viisil, et üks päev olen Põhja-Eestis, teine päev Lõuna-Eestis, kolmas päev Lääne-Eestis ja siis seiklen jälle ida suunal. Nii toimides ei lähe mu matk üksluiseks! Autoga sõitmist on muidugi üksjagu, olen maha sõitnud pea viis tuhat kilomeetrit. Kuid see vaheldus, mida loodus pakub, on suurepärane kogemus - kord olen rabas, siis mere ääres ja uuel päeval juba Lõuna-Eesti männikus. Eestimaa loodus on nii mitmekesine, nii liikudes on võimalik kõik kaunid kohad ära näha,» tunnistas Karu.

Matkasell täpsustas, milliseid radu mööda ta oma samme sätib. «Mul on läbitud nii matkaradu, terviseradu, kui ka lõike RMK pikast matkateest. Paar korda nädalas liigun läbi asustamata paikade - teen sellistel juhtudel täiesti oma radu ja mõtlen seejuures, kus tulevikus võiks uus tore matkatee olla,» lisas ta.

Mees rääkis, et oma teekonna jooksul on ta siiani näinud hüljeseid, rebaseid, oravaid ja metskitsi. «Kitsede lugemine on juba segi läinud. Kahjuks karu pole veel kohanud. Tuleb tunnistada, et suurte metsulukite kohtamine on iga matsasõbra suur soov. Minu lemmikud on hundikoerad - nad on mu teele sattunud suhteliselt lähedalt ja haukuvas versioonis, kuid siiani on püksid terveks jäänud,» muigas ta.

Karu lisas, et seikleb peamiselt koos kaaslasega, kuid tuleb ette ka päevi, mil ta on matkateel päris üksinda. «Täna olen täiesti üksinda. Saan mõelda omi mõtteid mõelda....aga mis seal salata, koos kamraadidega on alati lõbusam. Kes on matkama harjunud, nendele väljas meeldib. Paljud mu matkakaaslased on õhtuks pöidla üles visanud ja tunnistanud, et on hea matkapäev olnud,» rääkis ta.