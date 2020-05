Mis nähtus on autokino ja millega külastaja peab arvestama?

Siseruumides olevad kinod on ligikaudu kaks kuud suletud olnud ja nii mõnigi filmifänn on suures kinonäljas. Kinoettevõtjad on alustanud seetõttu uute formaatidega ja esialgse tagasiside kohaselt tundub, et publik on alternatiivsed kinokülastuse võimalused ka kenasti vastu võtnud. Eelmisel nädalal alustas ka Eesti Rahvamuuseumi parklas Elektriteatri autokino. Kino esindaja Andres Kauts rääkis, et külaliste huvi on olnud suur ja positiivne.

«Müüsime kinoplatsid täis üpris kiiresti. Inimesed tahavad juba väga kodust väljas käia. Soovitame piletid varakult valmis osta. Seda enam, et kohapeal ju piletimüüki ei toimu,» sõnas Kauts.

Elektriteatri esindaja täpsustas, mida autokino külastaja peaks eelnevalt arvesse võtma. «Näitame filmi suurelt täispuhutavalt ekraanilt. Ilmselt paljud on filmidest näinud, kuidas Ameerikas autokino toimib, just nii on tegelikult ka meil. Film algab siis, kui päike on loojunud. Kõik pargivad end parklasse, meie puhul siis ERM'i tagumisele parklaalale, mis on vana Raadi lennuväli. Autod on paigutatud kahe meetrise vahedega, see annab kõigile väga hea hea vaate ekraanile. Heli tuleb läbi raadiojaama, seega saab oma auto kõlaritest ise helitugevust reguleerida, just nii nagu endale sobib. Külastajad saavad mõnusasti istuda oma autos ja jälgida filmi. Mingis mõttes on see ühine vaatamine, samas saab oma autokaaslasega ka intiimsemalt kahekesi olla,» rääkis ta.

«Autokinos peaks kümme minutit varem kohal olema. Esimesed päevad on näidanud, et autode paikasättimine käib väga rahulikult. Platsi ääres on olemas kaks väli WC'd, seal saab filmi ajal vajadusel käia. Reeglites on kirjas, et filmi ajal võib autost välja minna vaid erandjuhtudel, milleks on siis kas terviserike või tualetis käimine. Meil on kohapeal turvamees, kes jälgib kinokülastajate käitumist ja tuletab viisakalt meelde, et on vaja autos püsida. Siiamaani on kõik väga korrektselt käitunud,» lisas Kauts.

«Auto salong on hea alguses soojaks lasta. Osad külastajad lülitavad auto mootori ka vahepeal korraks sisse, et kevadiste ilmadega päris külm ei hakkaks. Mida soojemalt ennast riidesse panna, seda parem. Autosse saab ka ju teki kaasa võtta. Kohe esimesel autokino päeval juhtus ka situatsioon, kus auto enam filmi lõppdes käima ei läinud - aku oli lihtsalt tühjaks läinud. Meie meeskonnal on krokodillid ja aku booster kohapeal olemas, saame teid vajadusel aidata,» lisas kino esindaja.