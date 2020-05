Hedvig Hanson oma ainsast lauluõpetajast: tema hääl liigutas mind väga

Hedvig Hanson rääkis raadiole Elmar oma kevadistest toimetamistest ja karantiiniperioodist. «Huvitav aeg on olnud, mulle tundub, et kõigi jaoks on see nii. Ma pole hetkel artistina kuigi aktiivne, pigem olen sissepoole vaatav ning teen oma kontserte vaikselt ja väikselt...ja mitte kuigi tihti. Seega võin öelda, et kevadine karantiiniperiood minu ellu väga suurt erinevust ei toonudki,» rääkis muusik.

«Samas mulle meeldib jälgida, mis muusikute teel üldiselt toimub - kes on kriisiperioodil paanikas, kes võtab asju rahulikult ja süveneb rohkem oma loomingusse, mõni võib-olla mõtleb üldse rohkem muusiku ameti kui sellise peale. Ma ise elan vaikselt ja looduse keskel, minul pole karantiinipaanikat hetkekski olnud. Muusika on meie endi sees. Vahet pole kui palju on esinemisi või publikut, see ei peaks ideaalis vähendama muusikat meie sees,» sõnas Hanson.

Hanson rääkis, millal ta ise muusikaga suuremat sõprust hakkas tegema ning kuidas on välja kujunenud tema lemmikmuusika valik. «Ma arvan, et kõik on väga tugevalt olnud seotud sellega, et mu ema on laulja. Nähtavasti on armastus muusika vastu tulnud kaasa koos vere või rinnapiimaga. Mu ema on öelnud, et ma laulsin juba kaheaastaselt ilusti ja puhtalt. See muusika, mida ema tegi, on ka mind mõjutanud väga tugevalt - rütmi-, blues'i- ja biitmuusika oli kaheksakümnendatel populaarne. See, mida lapsena kuulame, mõjub meile terve elu. Nüüd, kui hakkan meenutama, millised lood on Eesti muusikast kõige lemmikumad, saan aru, et see on palju seotud lapsepõlve meenutustega,» lisas ta.

«Teadlik otsus lauljaks hakata tuli mul teismeeas, see oli siis, kui kuulsin esimest korda Whitney Houstonit laulmas...tema hääl pani mind mõtlema ja liigutas väga. Ka mina tahtsin saada selliseks lauljaks, kelle hääl liigutab kuulajaid. Võiks öelda, et Houston oli mu ainus lauluõpetaja, harjutasin tema laulude saatel igal õhtul! See oli ka aeg, mil ilmusid tema esimesed plaadid,» meenutas Hanson.

Hanson pidi «Sinu Top 3» saate raames välja tooma meeltmööda valiku eestikeelsest lemmikmuusikast. «See otsimine oli nii positiivne kogemus, samas oli seda ka väga raske teha, tegelesin ülesandega lausa terve päev. Tõdesin, et Eesti levimuusika salv on niivõrd rikas, meil on väga palju häid laule, laulukirjutajaid ja esitajaid. Kui oleksin saanud, siis oleksin tahtnud välja valida lausa paarkümmend laulu. Minu TOP 3 on täiesti tinglik, võib-olla mõnel teisel päeval valiksin hoopis teised lood,» muigas Hanson.

«Minu jaoks on kõige paremad ja kõnekamad lood kaheksakümnendatest, kus muusikas oli rohkem meloodiat, harmooniat ja sõnadel oli tähendus. Naislauljad jäid hetkel valikust välja, kuid see ei tähenda, et nad mind liigutanud poleks. Jaak Joalalt ja Ivo Linnalt oleksin võinud võtta kümneid lugusid, mis väga meeldivad. Jah, veelkord...see valik on kõigest tänane ja pole kivisse raiutud,» lisas Hanson.

1. Ivo Linna «Vokilaul»

«See lugu on tohutult mu hinge liigutanud! See on niivõrd ilus ja romantiline lugu.»

2. Jaak Joala «Päike ikka paistma jääb»

«Sellel lool on mõnus lüüriline A-osa ja B-osa on pigem biitmuusika stiilis.

3. Tõnis Mägi «Metsaneid»