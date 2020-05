Ott Leplandi ja Karl-Ander Reismanni esimesest koostööst sündis lugu «Lootuses»

Lepland tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi paar kuud karantiiniperioodi on möödunud paljudele vaikselt ja koduseinte vahel, siis tema jaoks on olnud see aeg kiire ja tegus. «Tõepoolest, aeg on olnud produktiivne! Olen tegelenud nii loomingu kui spordiga. Kui varem olin spordiklubide mees, siis nüüd olukorrast tulenevalt olen hakanud palju väljas sportima. See on uus ja huvitav kogemus - olen enda jaoks avastanud jooksmise ja jalgrattasõidu,» rääkis ta.

Muusik tähistas hiljuti oma 33. sünnipäeva, talle omaselt tegi ta seda tagasihoidlikult ja vaikselt. «Ma pole kunagi oma sünnipäeva eriti üle tähtsutanud. Loomulikult on tore, kui õnne soovitakse, kuid suur tähistaja ma pole. Ma ei teagi, miks see nii on. Võib-olla see muutub, kui tulevikus tulevad suuremad juubelid,» lisas ta.

Lepland tegi juttu oma äsja avaldatud singlist «Lootuses», mille kallal ta on töötanud ligi pool aastat. «See on olnud järjepidev töö. Loo produtsent ja kaasautor on Karl-Ander Reismann. Saime veebruaris temaga kokku ja esimesel stuudiotööl see laul ka sündis. Varem me üksteist ei tundnud, nüüd koos tööle hakates võin öelda, et klappisime silmapilkselt. Loodan, et see uus lugu läheb lendu,» sõnas ta.

Muusiku sõnul on uue laulu natuur mõtlik, seda nii teksti kui visuaali poolest. «Kui kaalusime, milline loo visuaal välja võiks näha, siis kogu meeskonnaga leidsime, et keskmes võiks olla suur valge ruum tossava tiibklaveriga. Huvitav, et kõikide nägemus oli sarnane. Olen video tulemusega rahul, kuulajate tagasiside on olnud samuti väga positiivne. Olen kõikidele inimestele ääretult tänulik, kes on võtnud vaevaks seda lugu kuulata,» lisas ta.