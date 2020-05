Jalmar Vabarna avas täna oma kitarrikooli: õpi esimene lugu selgeks juba jaanipäevaks

«Siiani olen olnud pigem muusik ja esineja, kui pilliõpetaja. Tartu Viljandi Kultuuriakadeemiast on mul küll vastavad pedagoogipaberid olemas. Kunagi pidasin plaani, et kui mu artisti karjäär tuult ei võta, siis on mul vähemalt pilliõpetaja ameti poolest mingisugune tagavara - saan minna kooli õpetajaks. Teadupärast ju paberiga saab rohkem palka kui paberita,» rääkis Vabarna.

Vabarna lisas, et on varasemalt pilli õpetanud erinevates kitarri- ja rahvamuusikalaagrites, Värska muusikakoolis ning Kultuuriakadeemia ansamblitunnis. «Toona jooksin oma ajakavaga ummikusse. Ühelt poolt tahtsin olla muusik, kes käib mööda maailma ringi, teisest küljest oli mul paar õpilast, keda samal ajal juhendasin. Mõistsin, et näen oma õpilasi liiga harva ja ei tahtnud olla kummitusõpetaja rollis. Kui sa annad haridust muusikakoolis, siis sa pead olema õpilaste jaoks koguaeg olemas, tol hetkel ma ei saanud seda teha ja seetõttu pole juba viis aastat pilli õpetanud,» rääkis ta.

«Täna on aeg sealmaal, et on hea uusi lahendusi kasutada! Kindlasti eriolukord mõjutas mu otsust. Näiteks, mul üks tuttav Kanadast avas eriolukorra ajal oma viiulikooli. Uurisin siis erinevaid platvorme ja võimalusi, kuidas oma kooli ideega edasi minna. Pidasin erinevaid koosolekuid oma koostööpartneriga, kes teeb video ja disaini osa selles koolis,» lisas Vabarna.

Vabarna täpsustas, kuidas virtuaalkoolis õppetöö toimima hakkab. «Õpilane vaatab minu poolt tehtud õppevideoid ja saab seda teha enda poolt vabalt valitud ajal, ükskõik kus kohas ta siis parasjagu ka ei viibiks. Mingis mõttes on see «Kitarrikool 24/7». See on nagu Netflix, vaatad oma seriaali siis, kui ise soovid, kui tervet ei jõua, vaatad pool. Kordamine on ju tarkuse ema. Kui sa esimese korraga selgeks ei saa, siis saad alati järele vaadata - nii palju kui süda lustib! Ma mäletan oma kooliajast, kui pilli õppisin - tihti tuli ette, et pigistasin tunnis silma kinni ja lootsin, et küll mul kunagi see asi välja tuleb. Järgmine kord läksin ikkagi häbitundega tundi ja tõdesin, et õpitu pole meelde jäänud,» sõnas ta.

«Meil hakkavad koolis olema «Teooria teisipäevad», «Kitarri kolmapäevad» ja «Nipi neljapäevad». «Kitarri kolmapäevad» saavad olema eriti pühad, sest siis ilmub uus video. Seda alates tänasest igal nädalal. Ma ei oska täna öelda, kui pikalt tundidega jätkan, võib-olla teen aasta või kaks. Tahan, et need, kes pole absoluutselt pilli mänginud, saavad alustada õppega täiesti nullist. Minu eesmärk on anda inimestele tööriistad. Julgen väita, et kahe või kolme kuuga minu kitarrikoolis saab õpilasel mängimise süsteem selgeks. Erinevaid tehnikaid hakkan õpetama konkreetsete lugude näitel. Esimeses tunnis luban, et jõuame juba esimese akordi mängimiseni. Teises tunnis jõuame aga esimese loo mängimiseni,» rääkis Vabarna ja lisas, et jaanipäevaks on täiesti reaalne, et õpilane oskab mängida «Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi».