Toimub parima talu valimine, kandideerida saab kuni jaanipäevani

Eesti Taluliit korraldab ka sel aastal parima talu valimise, ikka selleks, et avalikkusele senisest paremini teadvustada kodumaise talutootmise olulisust.

Kerli Ats kirjeldas tüüpilist 2020. aasta talukompleksi. «Tänapäeva talus on tõenäoliselt vana taluhoone, kõrvalhooned, viljapõllud ja loomalaudad. Pilt pole suuresti muutunud võrreldes sellega, mida oleme aastaid tagasi harjunud nägema. Täna on talude puhul paljuski tegemist ettevõtlusega. Meie liit defineerib talusid läbi peretalude, ehk tegemist on pereettevõttega, kus suuremad tööd tehakse ära peresiseselt. Tõenäoliselt on ettevõtmise siseselt toimunud ka põlvkondade vahetus,» sõnas ta.

Ats lisas, kuidas Eestis on võimalik talupidamisega algust teha. «Põllumajandusega alustamiseks on meil täna mitu erinevat võimalust, viimastel aastatel on päris palju noortalunikke oma ettevõtlusega alustanud. Väljakutseid on muidugi väga palju, alustades sellega, kus kohast leida põllumajandusmaad ja mis piirkonda eelistada tootmiseks. Lisaks sellele on vaja ka kapitali leida. Samas meil on olemas mitmeid meetmeid, mis aitavad oma plaane ellu viia. Meil on väga häid näiteid selliste põllumeeste osas, kes on lähiaastatel alustanud ja teinud seda väga edukalt,» kirjeldas ta.

«Eestimaa Talupidajate Keskliit on igal aastal parima talu konkursiga teadvustanud ja tunnustanud talutootmise olulisust. Auhinnalised kohad parima talu konkursil annavad võitjatele võimaluse silma paista ning ka reaalse konkurentsieelise,» selgitas Ats. «Kandidatuuri võib esitada lisaks enda talule ka oma naabri omale või mõnele muule talule, mis on esitajale silma paistnud.” lisas ta.

Nii nagu eelnevatelgi kordadel oodatakse talusid kandideerima kolme kategooriasse: parim tootmistalu, parim alternatiivtalu ning parim noortalunik. «Parima tootmistalu all me mõtleme traditsioonilisi tegevussuundi, näiteks ootame selle kategooria all kandideerima talusid, kes tegelevad piimatootmise, lihaveise või teravilja kasvatusega. Alternatiivtalu kategooriates on meil olnud väga põnevaid talusid, näiteks selliseid, kes tegelevad teatud saaduste töötlemisega. Noortaluniku tiitlile saavad kandideerida noored ettevõtjad, kes on kuni 40-aasta vanused põllumajandustootjad ja kes paistavad silma sellega, et nad on aktiivsed kogukonnas, on edukad ettevõtjad ja on ühtlasi ka oma valdkonna spetsialistid,» lisas Taluliidu tegevjuht.

Kandideerimisavaldusi saab täita kuni jaanipäevani. Parimad talud kuulutatakse välja sügisel. Asu kandideerima SIIN.