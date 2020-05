Elmari muusikauudised

Tarvo Madsen avaldas oma neljanda soolosingli

Viljandist pärit artist Tarvo Madsen avaldas oma singli «Keegi teine», millel lööb kitarristina kaasa ka Eric Kammiste. Muusikaareenil uue artistina varasemaltki tuntud nimedega koostööd teinud Madseni jaoks on tegemist juba neljanda soolosingliga. Madseni sõnul valmis lugu tegelikult juba rohkem kui aasta tagasi ning on aktiivselt olnud esituses ka bändi kontsertkavas. Singlina otsustati see lugu lõpuks välja lasta, kuna Madseni sõnul on seni olnud just see pala kontserditel alati üks publiku suuri lemmikuid. «Inimesed on korduvalt öelnud, et nad tunnevad selle loo sõnadega sidet ning mulle on see väga oluline, et minu muusika puudutaks inimesi sügavalt,» lisas Tarvo Madsen. Rokiliku kõla, kuid popilikult meeldejääva viisiga loo esialgse variandi salvestas Madsen koos bändikaaslastega juba möödunud sügisel, kuid lõplikult valmis see alles sel kevadel.



Artist Irena avaldas singli «Südasuvine merengue»

Laul «Südasuvine merengue» valmis pärast kuuma suve ühel täiesti tavalisel sügisõhtul. Sisse sai lugu lauldud südatalvel, kui väljas paukusid käredad miinuskraadid. Merengue, muide, tähendab hispaania keeles suhkruga vahustatud munavalget. Just nii kerge, õhuline ja samas magusalt suhkrune meie uus laul saigi. Just nii maalib teksti autor, Annika Lõhmus, siiralt ja lihtsal moel silme ette südasuvise pildi, millel peaaegu oma maitse ja lõhn. Muusika tuli iseenesest, kes teab kust. Ladina rütmid lisavad mõnusasse niisama olemisse pisut hoogu ning Ivar Hanseni loodud kitarrisoolod vürtsi ja värvi. Marco Margna masterdas kogu ilu tervikuks.

Curly Strings annab koos tuntud Eesti artistidega välja heategevusliku albumi «Lastele»

Ansambel Curly Strings on pikalt ette valmistanud koostööalbumit, mille sisuks on laulud lastele. Selle kontseptsiooni tutvustab lähemalt bändi laulja Eeva Talsi: «Soovisime lastele mõeldud albumile koondada kokku suurepäraseid Eesti muusikuid, kes on ise ka lapsevanemad. Palusime neil endaga kaasa tuua ühe loo, mida nad oma lastega on laulnud - või hoopis oma lastega koos loonud - ning meie bändiga seadsime need oma helipilti, et seejärel need ühiselt salvestada ja kokku panna üks vahvate laulude kogumik.» Nõnda on albumil lisaks Curly Stringsile veel Ivo Linna ja Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun jpt ning samuti teevad kaasa Laulupesa laululapsed. Albumi kogu müügitulu annetatakse MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm. 29. mail ilmub plaat digitaalsel kujul ning 5. juuni on päev, mil see album ka füüsilisel kujul ilmavalgust näeb.



Uut muusikat Lõuna-Eestist

Everin ja Lauri Siska, kes varasemalt teinud koostööd näiteks laulude «Kiusatuseks jään», «S.A.M», «Teine võimalus» kallal, avaldasid uue singli nimega «Annaksid veel».